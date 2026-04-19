Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dejó en claro que la guerra con Irán y el Líbano lejos está de resolverse: “No ha terminado aún”, las palabras que eligió para dar cuenta de las tensiones que todavía están latentes en la región.

En ese sentido, reconoció que podrían producirse “nuevos acontecimientos”, en referencia a potenciales nuevos ataques en Medio Oriente, más aún cuando están transcurriendo las dos semanas de tregua entre Irán y Estados Unidos que vence el próximo miércoles 22 de abril.

“¿Quién sabe qué traerá mañana, o pasado mañana?“, desafía Netanyahu

“¿Quién sabe qué traerá mañana, o pasado mañana?“, con esta frase, también Netanyahu da a entender que no hay nada resuelto y que la tregua estadounidense-iraní y la israelí-libanesa es demasiado frágil y que probablemente se rompa una vez superado el plazo estipulado.

Las frases las manifestó el premier israelí en una ceremonia celebrada en Jerusalén junto al presidente argentino, Javier Milei, que se presentó este domingo en la nación judía.

En ese sentido, Netanyahu también hizo alusión a la presencia de Milei en el país y manifestó que cada vez que él está allí “algo grande pasa”. Y después agregó en tono de broma e irónico: “No le avisé la última vez”.

Con esas frases, Netanyahu recordó que Milei estuvo de visita en Israel en junio de 2025 y que la noche que volvió a la Argentina, la nación judía inició la guerra de los “12 días” con Irán.

“Pero estoy convencido de que, gracias a la claridad moral que caracteriza nuestra alianza -nuestra gran alianza con Estados Unidos-, lograremos nuestros objetivos y llevaremos más luz y más esperanza a los pueblos libres del mundo”, aseveró.

Cabe recordar que Israel está en tregua con Líbano desde el pasado jueves por la noche y por 10 días, aunque en las negociaciones no incluyó al grupo terrorista Hezbollah, que está financiado por la Guardia Revolucionaria iraní, y fue una de las condiciones que impuso Irán para que cesen los combates entre ellos y con eso sostener el cese de los ataques.

Siguen las protestas y conflictos en Irán. Foto: via REUTERS

Sin embargo, Hezbollah no reconoce esta tregua y de allí se desprende que las hostilidades prontamente seguirán existiendo, dado que Israel podría volver a bombardear el sur del Líbano y Beirut para atacar a Hezbollah.

Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que una delegación de su país estará viajando a Islamabad, capital pakistaní, a fin de retomar las negociaciones con Irán y prolongar la tregua. Aunque advirtió que si no prosperan las conversaciones que encabezará el vicepresidente JD Vance en Pakistán, entonces Washington comenzará a destruir todas las centrales eléctricas y los puentes de Irán.