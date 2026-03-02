Nahuel Gallo regresó a la Argentina tras 448 días como rehén del régimen de Nicolás Maduro:

Nahuel Gallo regreso a la Argentina Foto: EFE

El Gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además de su familia en el lugar estaban la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Así fue el encuentro del gendarme Nahuel Gallo con su hijo tras su llegada al país

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

Gallo había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

El vuelo en el que volvió al país partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y Luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo y exigió la “liberación inmediata” de Germán Giuliani

Este domingo 1 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, confirmó la liberación del preso político argentino y señaló que “la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”.

“La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el Canciller en redes sociales.

A su vez, Quirno expresó el reconocimiento de la Argentina “por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”.

En esa línea, destacó el “firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”.

“El Gobierno argentino reafirma que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, añadió el funcionario.

Y cerró: “Asimismo, la República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.