Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con destruir “todas y cada una de las centrales eléctricas, y todos y cada uno de los puentes de Irán” si ese país no acepta el acuerdo que ofrece EE.UU. y que aseguró que es “muy justo y razonable”.

Trump, que anunció en su red social Truth que sus representantes se dirigen a Pakistán para negociar mañana lunes con Irán, insistió en que el acuerdo es “muy justo” y, de no ser aceptado, se acabará lo de “ser ser el chico majo”.

El mensaje publicado por Donald Trump en Truth Social Foto: Redes sociales

“Caerán rápido, caerán fácil”, dijo el presidente de Estados Unidos, quien lamentó que Irán abriera fuego ayer “contra un buque francés y un carguero del Reino Unido” en el estrecho de Ormuz, en lo que calificó de “una violación total de nuestro alto el fuego”.

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