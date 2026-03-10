El gendarme argentino Nahuel Gallo y María Corina Machado. Foto: Reuters (Pedro Lázaro Fernández)

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, mantuvo una conversación telefónica con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, según informó este miércoles la activista venezolana Elisa Trotta y la plataforma opositora Comando Venezuela.

Gallo recuperó la libertad el 1 de marzo de 2026, después de permanecer más de 14 meses detenido e incomunicado en el penal El Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, donde había sido recluido desde diciembre de 2024.

A través de la red social X, Trotta detalló que “hoy Nahuel Gallo y su pareja, María Alexandra Gómez, conversaron con María Corina Machado y su equipo”. Y señaló: “Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela”.

En paralelo, Comando Venezuela, la plataforma política liderada por Machado, difundió tres fotografías del momento de la llamada entre el gendarme argentino y la dirigente opositora.

Imágenes de la videollamada entre el gendarme Nahuel Gallo y María Corina Machado. Foto: X @EliTrotta

Tras su liberación, Gallo se encuentra realizando distintos chequeos médicos para evaluar su estado de salud, luego de haber pasado más de un año detenido en la prisión venezolana.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina fue liberado tras gestiones en las que intervino la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante dirigentes del fútbol venezolano, una mediación que facilitó su salida del país caribeño.

La emotiva publicación de la esposa de Nahuel Gallo tras su liberación en Venezuela

“Gracias, Dios mío… gracias por este milagro, por este regalo que vuelve a darnos vida. Gracias por mi familia, por sostenernos cuando ya no teníamos fuerzas, por no soltarnos nunca”, publicó emocionada María Alexandra Gómez, en un posteo en la red social X.

En sintonía, añadió: “Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, de tanta incertidumbre, por fin pudimos volver a respirar. La felicidad no me entra en el pecho”.

El emotiva publicación de la esposa de Nahuel Gallo tras su liberación en Venezuela. Foto: X

“Nahuel está con nosotros. Fueron 448 días de una lucha sin horarios, sin descanso, sin tregua. Fueron 445 días de Desaparición Forzada para Nahuel Agustín Gallo. Fueron 14 meses viviendo con el corazón partido… pero nunca vencido. Hoy lo tenemos en casa. Y eso lo cambia todo”, expresó Gómez.

Además, indicó: “Nahu necesita sanar su cuerpo y de eso ya se está ocupando un equipo médico. Nahu necesita sanar su corazón y su mente… y de eso nos vamos a encargar nosotros, con amor, con paciencia, con abrazos que reparen cada herida invisible”.

“Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos. Mirarnos. Tocarnos. Confirmar que es real. Ahora necesitamos ser familia… sin miedo. #QueSeanTodos”, concluyó.