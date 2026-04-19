T-40 Newén, el primer avión fabricado en Chile. Foto: X @puranoticia

En un paso que busca reposicionar a Chile en la industria aeroespacial regional, el presidente José Antonio Kast encabezó la presentación del nuevo avión de instrucción T-40 Newén en la Base Aérea El Bosque de la Fuerza Aérea de Chile. La aeronave, fabricada íntegramente por la Empresa Nacional de Aeronáutica, marca un hito al convertirse en el primer desarrollo aeronáutico completo del país en casi 20 años.

El T-40 Newén llega para reemplazar al histórico T-35 Pillán, usado durante más de cuatro décadas en la formación de pilotos tanto en Chile como en otros países de la región. El acto contó también con la presencia del ministro de Defensa, Fernando Barros; el comandante en jefe de la FACh, general Hugo Rodríguez; y el director ejecutivo de ENAER, general Henry Cleveland, quienes destacaron el impacto estratégico del proyecto.

El T-40 Newén llega para reemplazar al histórico T-35 Pillán, usado durante más de cuatro décadas. Foto: X @puranoticia

Desde el gobierno de Chile destacaron que el Newén no es solo un avión, sino un “sistema integrado de formación”. En ese sentido, combina aviónica digital de última generación, simulación avanzada y capacidades industriales propias, lo que representa un giro hacia la autonomía tecnológica en materia de defensa.

Durante su discurso, Kast enfatizó que este tipo de iniciativas deben entenderse como inversión y no como gasto, al tiempo que valoró el rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo industrial. También, subrayó el significado del nombre de la aeronave “Newén”, que en mapudungún significa “Fuerza”, como reflejo del esfuerzo colectivo detrás del proyecto.

T-40 Newén: características, tecnología y sistema de entrenamiento del nuevo avión chileno

Más allá de sus características como aeronave, el T-40 Newén fue concebido como un ecosistema completo de formación. Incluye simuladores de realidad mixta, estaciones de planificación de misión (MPS) y sistemas de análisis posterior al vuelo (DBS), desarrollados por la filial tecnológica DTS.

El T-40 Newén fue concebido como un ecosistema completo de formación. Foto: X @puranoticia

En cuanto a su equipamiento, el avión incorpora pantallas multifunción configurables, sistemas de navegación inercial combinados con GPS y una aviónica moderna comparable a la utilizada en cazas como el F-16 Fighting Falcon, lo que permite una transición más eficiente hacia aeronaves de mayor complejidad.

Producción del T-40 Newén: fechas de entrega, cantidad de unidades y proyección internacional

El programa del T-40 Newén se encuentra actualmente en un 97% de avance. Según lo informado, la entrega del primer ejemplar está prevista para abril de 2026, mientras que los vuelos de prueba se iniciarían en 2027. En una primera etapa, se contempla la fabricación de 33 unidades.

El programa del T-40 Newén se encuentra actualmente en un 97% de avance. Foto: X @puranoticia

El desarrollo del Newén no solo apunta a modernizar la formación de pilotos en Chile, sino también a abrir oportunidades en el mercado internacional. Con este proyecto, el país busca consolidarse nuevamente como proveedor de tecnología aeroespacial en América Latina, en un contexto donde la industria de defensa adquiere cada vez mayor relevancia estratégica.