Fábrica de Volkswagen, REUTERS

Volkswagen, el mayor fabricante de autos de Europa, anunció un recorte de 50.000 puestos de trabajo en Alemania hacia 2030, para reducir costos ante la feroz competencia de China, el estancamiento de la demanda en Europa y los aranceles impuestos por Donald Trump.

“En total, se recortarán unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania”, indicó el jefe ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, en una carta a los accionistas con motivo de la presentación de sus resultados anuales.

Crisis en la gigante automotriz Volkswagen. Foto: Reuters

El grupo ya había alcanzado un acuerdo con los sindicatos a finales de 2024 para reducir 35.000 puestos para 2030, como parte de los planes para ahorrar 15.000 millones de euros anuales.

Pero las reducciones anunciadas afectarán también a Audi y Porsche, así como a la filial de programas Cariad, según dijo Blume en una carta a los accionistas.

Volkswagen (Reuters)

El grupo alemán va a acelerar sus recortes luego de anunciar que su ganancia neta en 2025 cayó un 44% y quedó en 6.900 millones de euros.