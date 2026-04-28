Donald Trump rechazó la propuesta de paz de Irán. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la nueva propuesta de paz presentada el fin de semana pasado por Irán a Pakistán y la rechazó de cuajo.

Irán había ofrecido liberar el estrecho de Ormuz y acabar con el conflicto bélico en Medio Oriente que data del pasado sábado 28 de febrero, si es que EE.UU. aceptaba no negociar el programa de enriquecimiento de uranio que mantiene la nación persa.

Junto a su equipo de trabajo con JD Vance (vicepresidente), Marco Rubio (secretario de Estado), Pete Hegseth (secretario de Guerra) y Steve Witkoff (enviado especial a Medio Oriente), Trump analizó la propuesta iraní durante dos horas en la Casa Blanca.

Pese a haberla rechazado, Trump aún sigue buscando salidas diplomáticas al conflicto e instruyó a Vance, Rubio y Witkoff a que agoten las instancias de negociaciones telefónicas.

¿Qué exige EE.UU. para que acabe la guerra con Irán?

El principal punto de discordia es el del programa nuclear de Irán. EE.UU. pretende que la nación persa lo desmantele y además se deshaga del uranio enriquecido que ya mantiene en su poder y que puede fabricar bombas nucleares.

Asimismo, otra vez vuelve a estar en la mesa de negociaciones el estrecho de Ormuz. Hoy, este pasaje marítimo se encuentra doblemente bloqueado: por un lado, Irán mantiene un bloqueo en su zona más angosta, por lo que solo un puñado de barcos (contrarios a EE.UU.) puede transitar por allí. Por el otro, Washington mantiene un bloqueo contra embarcaciones iraníes y contra sus puertos.

La guerra en Medio Oriente no se detiene, con el estrecho de Ormuz como protagonista. Foto: Grok.

Cabe señalar que por este estrecho se comercializa el 20% del petróleo mundial que surge del Golfo Pérsico, por ello su importancia estratégica y las dificultades que acarrea para con las economías del planeta su bloqueo.

La Administración Trump le exige a los ayatolás de Irán que acaben con el financiamiento de sus grupos afines, como Hezbollah, Hamás y los hutíes.

Esto es ampliamente rechazado por Teherán, por lo que se produce un nuevo punto muerto en las negociaciones y todo daría a entender que los ataques seguirán teniendo lugar en las próximas horas o días.

Marco Rubio fue elocuente al referirse a la posición de EE.UU.: “No nos podemos permitir que se salgan con la suya. Debemos asegurarnos de que cualquier acuerdo que se alcance les impida definitivamente avanzar hacia un arma nuclear”.