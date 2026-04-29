Cinturão das Águas do Ceará, río artificial en Brasil. Foto: SRH.CE

Para combatir la sequía, uno de los flagelos más grandes del cambio climático, Brasil impulsa el Cinturão das Águas do Ceará, un río artificial de 145,3 kilómetros para mitigar la escasez hídrica.

Esta red busca abastecer regiones del estado de Ceará golpeadas por crisis climáticas severas.

Así es el río artificial que construye Brasil para frenar la sequía

El Cinturão das Águas do Ceará constituye entramado de ingeniería compuesto por canales abiertos, túneles y sifones diseñados para movilizar caudales masivos.

Inicia su recorrido en la represa de Jati, donde recibe el flujo del río São Francisco hasta alcanzar el cauce del Cariús.

La iniciativa comparte la visión de la realizada en China de transportar agua desde territorios abundantes hacia áreas deficitarias para mitigar los efectos de sequías extremas mediante ingeniería de gran escala.

Cuáles son los beneficios que trae este río artificial a los brasileños

Esta obra favorece directamente a 24 municipios y más de 561.000 ciudadanos, aunque su capacidad técnica fortalece la red de distribución para cinco millones de individuos, incluyendo la zona metropolitana de Fortaleza.

Los expertos destacan que la iniciativa constituye una “infraestructura vital diseñada para asegurar el suministro de agua”, especialmente en periodos de tensión extrema donde la estabilidad del flujo hacia grandes centros urbanos resulta prioritaria.

Qué impacto tiene esta megaobra en el noreste brasileño

La construcción del canal de transferencia hídrica representa una inversión estratégica para la seguridad del noreste brasileño.

Esta infraestructura garantiza el suministro vital que sectores como la agricultura de riego, la ganadería y el turismo demandan.

Al establecer un flujo constante, el proyecto “minimiza riesgos operativos” y facilita una planificación financiera basada en la certidumbre técnica.