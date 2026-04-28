China impone duras sanciones a 7 empresas por vender armas a una potencia tecnológica:

Xi Jinping, presidente de China. Foto: Reuters.

China impuso restricciones a siete entidades de Europa vinculadas al sector de la Defensa por haberles vendido armas a Taiwán.

La información fue provista por el propio Ministerio de Comercio de China.

Ejercicios militares de China en Taiwán, otra arista del conflicto. Foto: Reuters.

¿Por qué China sancionó a siete entidades europeas del sector de la defensa?

La imposición de la sanción radica en que estas entidades le vendieron armas a Taiwán, por lo que las limitaciones entran en vigencia de inmediato con el fin de “salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con obligaciones internacionales, como la no proliferación” de armas, según se plantea en el comunicado oficial.

La lista completa: las empresas de Bélgica, República Checa y Alemania bajo la lupa de Pekín

Las entidades sancionadas son las siguientes:

FN Browning y FN Herstal (Bélgica) ;

Omnipol , SpaceKnow y Excalibur Army , el Instituto Checo de Investigación y Experimentación Aeronáutica VZLU Aerospace (República Checa) ;

Hensoldt (Alemania).

Prohibición de artículos de “doble uso”: en qué consisten las nuevas restricciones de exportación chinas

Queda vedado a los exportadores entregar bienes de doble uso a las siete entidades incluidas en la lista.

Del mismo modo, tanto organizaciones como individuos del exterior no podrán transferir ni facilitar a esos organismos productos de doble uso que tengan origen en China.

“Las actividades relevantes en curso deberán detenerse de inmediato“, sostuvieron en el documento.

Conflicto China-Taiwán: una disputa de larga data. Foto: Reuters.

Cabe señalar que Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, pero China considera a la isla como parte de su territorio, al tiempo que muchos países no reconocen a Taipéi como la capital de una nación independiente.

Por ello, desde Pekín se oponen al suministro de armas para con Taiwán, porque entienden que esta situación geopolítica de tensión se ve incrementada ante el incremento de poderío bélico por parte de la isla en cuestión.

Ya con anterioridad, ha impuesto en varias oportunidades sanciones contra el sector militar-industrial de los Estados Unidos, el principal proveedor de armas a Taiwán.