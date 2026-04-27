Una zona fronteriza clave en Sudamérica a partir de 2027 Foto: Foto generada con IA Canal 26

En lo más alto de la cordillera de los Andes, casi rozando el cielo, avanza una de las obras aeroportuarias más ambiciosas del norte de Sudamérica. A casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, un país de la región moderniza un aeropuerto clave con una inversión histórica que supera los US$40 millones, con el objetivo de convertirlo en un eje estratégico de conectividad, comercio y desarrollo regional a partir de 2027.

Se trata del Aeropuerto San Luis de Ipiales, ubicado en el departamento de Nariño, al sur de Colombia y a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Su renovación no solo busca mejorar la infraestructura aérea, sino también integrar económicamente a una de las zonas más complejas y postergadas del país.

Un aeropuerto en condiciones extremas: altura, clima y geografía desafiante

Operar un aeropuerto en plena cordillera andina no es tarea sencilla. La altitud, los cambios bruscos de clima y la geografía montañosa convierten a este terminal en uno de los más exigentes de América del Sur. Actualmente, el aeródromo es el más alto de Colombia, lo que exige estándares técnicos superiores en seguridad, navegación y control aéreo.

Un aeropuerto que revolucionará el continente Foto: Foto generada con IA Canal 26

Justamente por eso, el proyecto de modernización apunta a una renovación integral, pensada para operar bajo condiciones extremas sin comprometer la eficiencia ni la seguridad de vuelos comerciales, humanitarios y de emergencia.

¿Qué cambios tendrá el Aeropuerto San Luis de Ipiales?

La obra contempla transformaciones estructurales de gran escala que cambiarán por completo el funcionamiento del terminal:

Nueva terminal de pasajeros : crecerá de menos de 500 m² a aproximadamente 3.600 metros cuadrados , multiplicando su capacidad y mejorando la experiencia del viajero.

Torre de control moderna : se construye una nueva torre de 40 metros de altura , equipada con tecnología de última generación para optimizar el control aéreo en una zona montañosa.

Ampliación de plataforma : permitirá el estacionamiento simultáneo de hasta tres aeronaves tipo Airbus A320 .

Base especializada contra incendios : clave para cumplir estándares internacionales de seguridad aeroportuaria.

Mejoras en pista y sistemas operativos: esenciales para garantizar operaciones seguras durante todo el año.

La obra busca modernizar su infraestructura y convertirlo en un eje clave de conectividad Foto: Foto generada con IA Canal 26

Avance de obra y fecha de entrega confirmada

El proyecto, ejecutado por un consorcio especializado bajo supervisión estatal, ya muestra avances significativos. A abril de 2026, la modernización registra más del 30 % de ejecución, con algunos frentes, como el mantenimiento de pista, superando el 60 % de progreso.

Si el cronograma se mantiene, el aeropuerto renovado entrará en funcionamiento durante el primer semestre de 2027, tras un plazo total de obra cercano a los 20 meses desde su inicio en 2025.

Impacto económico, social y turístico en la región

La modernización del aeropuerto no solo es una obra de ingeniería: es una apuesta geopolítica y económica. El nuevo terminal permitirá:

Fortalecer el comercio binacional entre Colombia y Ecuador .

Impulsar el turismo hacia destinos emblemáticos como el Santuario de Las Lajas .

Mejorar la atención de vuelos médicos y humanitarios en zonas rurales.

Generar empleo local directo e indirecto durante y después de la obra.

Integrar al sur del país con los principales centros urbanos.

Las autoridades destacan que esta infraestructura será clave para reducir desigualdades regionales y aumentar la presencia del Estado en zonas fronterizas.

Un símbolo de integración en plena cordillera

Cuando el Aeropuerto San Luis de Ipiales reabra completamente modernizado, no será solo una pista más en el mapa aéreo sudamericano. Será un símbolo de integración andina, de superación geográfica y de cómo la infraestructura puede transformar territorios históricamente aislados.

En un entorno donde la altura marca los límites, este aeropuerto busca demostrar que, incluso en los Andes, el desarrollo puede despegar.