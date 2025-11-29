Scanner automotriz: por qué es una herramienta clave para quienes compran autos usados

El avance tecnológico dio lugar a un nuevo dispositivo que es capaz de mostrar fallas que no se ven a simple vista. Cómo funciona.

Los autos dependen cada vez más de la electrónica. Foto: Freepik.

Los autos dependen cada vez más de la electrónica: desde el arranque hasta los sistemas de seguridad y las asistencias a la conducción (ADAS) funcionan gracias a módulos y sensores. En ese escenario, el scanner automotriz ganó un rol clave, tanto para talleres como para cualquiera que quiera revisar un vehículo antes de comprarlo.

Cómo funciona el scanner automotriz

El scanner automotriz se conecta a la computadora del auto a través del puerto OBD y permite “leer” los códigos que guardan los distintos módulos electrónicos.

Cada código señala una falla, una advertencia o algún comportamiento extraño que el sistema detectó. Sirve para acceder a la memoria interna del vehículo para saber qué pasó, qué está fallando ahora o qué podría fallar más adelante.

El scanner automotriz se conecta a la computadora del auto. Foto: Freepik.

El procedimiento arranca con una lectura completa de todos los módulos. Ahí aparecen las fallas activas, es decir, las que están ocurriendo en ese momento, y las históricas, que son problemas que ya no están presentes pero quedaron registrados.

Es importante destacar que el scanner solo informa: no repara nada. Además, hay problemas que no siempre figuran, sobre todo los vinculados a lo mecánico, como desgaste en la suspensión, ruidos en la transmisión, baja compresión del motor o fallas en el sistema de frenos. Por eso los especialistas insisten en que la revisión con scanner complementa al chequeo mecánico tradicional, no lo reemplaza.

El scanner no reemplaza el trabajo del mecánico. Foto: Unsplash.

Una herramienta útil para autos usados

Para quien busca un auto usado, el scanner también es una herramienta súper útil: en pocos minutos ofrece una especie de “radiografía electrónica” del vehículo.

Este dispositivo permite detectar arreglos previos, fallas que estaban ocultas o incluso manipulaciones en sistemas sensibles como el ABS, el airbag o el control de estabilidad. En muchos casos también muestra problemas en el sistema multimedia. En un mercado donde no siempre hay un historial mecánico claro, esa información aporta transparencia y ayuda a evitar sorpresas.

Scanner automotriz. Foto: Freepik.

En definitiva, el scanner automotriz se volvió un aliado indispensable, tanto para quienes compran usados como para quienes quieren tener un diagnóstico más preciso del estado de su auto.