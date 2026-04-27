La precisión de los misiles iraníes gracias a tecnología de avanzada. Foto: Wikimedia Commons

Irán ha dado un salto significativo en sus capacidades militares porque incorporó sistemas avanzados de navegación y guiado satelital a su arsenal de drones y misiles.

Esta integración tecnológica es provista por Rusia y China, lo que hace que Teherán logre aumentar de manera notable la precisión de sus ataques, reduce los márgenes de error por apenas unos metros y eleva la amenaza a sus enemigos, en un contexto geopolítico de suma inestabilidad en Medio Oriente.

La refinería de Haifa, la mayor instalación petrolera de Israel, fue alcanzada por segunda vez por misiles iraníes. Foto: EFE

Según un análisis del medio The National, esta mejora quedó evidenciada en recientes operaciones bélicas. Por ejemplo, uno de los casos más relevantes fue el ataque a la base Prince Sultan, en Arabia Saudita, donde una combinación de drones Shahed y misiles balísticos logró impactar objetivos clave con gran exactitud.

Así, entre los daños reportados se encuentra la inutilización de un avión de alerta temprana E-3 AWACS y averías en varias aeronaves de reabastecimiento, lo que refleja un cambio cualitativo respecto a la capacidad previa de Irán.

Misiles y drones pueden resistir interferencias electrónicas

El avance se apoya en la incorporación de sistemas CRPA (Antenas de Patrón de Recepción Controlada), que permiten a los misiles y drones resistir interferencias electrónicas y mantener su trayectoria incluso en entornos altamente defendidos.

Esta tecnología está reservada para potencias militares de primer orden, pero ahora forma parte del arsenal iraní, lo que incrementa su potencial.

Entre todo eso, otro componente clave es el acceso a redes de navegación satelital como BeiDou, que también es desarrollado por China y proporciona datos de posicionamiento de alta precisión.

Un soldado iraní posa junto a un misil durante una manifestación con motivo del Día de Jerusalén. Foto: REUTERS

Analistas internacionales señalan que esta infraestructura, combinada con chips avanzados y posibles intercambios de información con Rusia, permite a Irán identificar y atacar objetivos con una efectividad inédita en su historial militar.

Otro ejemplo de este salto cualitativo quedó evidenciado en ataques previos, como el llevado a cabo contra la base israelí de Nevatim en 2024, donde múltiples misiles lograron impactos directos sobre infraestructura crítica. Además, el uso masivo de drones kamikaze Shahed-136 en distintos conflictos demuestra la escala creciente de estas operaciones.

Un aspecto especialmente preocupante para los expertos es la posible capacidad de Irán para realizar evaluaciones de daños en tiempo real mediante información satelital, debido a que esta herramienta permitiría ajustar ataques posteriores con mayor precisión, aumentando su eficacia y reduciendo la necesidad de múltiples ofensivas.