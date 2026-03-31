Dron interceptor ucraniano P1-SUN. Foto: REUTERS

Los drones interceptores fabricados por Ucrania están captando la atención mundial: en medio de la guerra en Medio Oriente, los países del Golfo comenzaron a recurrir a Kiev en busca de defensas de bajo costo contra los drones Shahed de fabricación iraní.

¿A qué se debe esta tendencia? En primer lugar, cabe señalar que no existe un único dron interceptor, sino que se trata de una variedad de productos con diferentes especificaciones, dependiendo de la empresa que los fabrique.

Drone interceptor ucraniano P1-SUN. Foto: REUTERS

Estos sistemas de bajo coste son impresos en 3D y están diseñados para derribar los drones de ataque Shahed, de diseño iraní, y Geran, de fabricación rusa, así como también otros vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Por qué los drones interceptores ucranianos son tan importantes

Los drones interceptores ucranianos poseen un costo de producción que ronda entre los 1.000 y los 3.000 dólares, convirtiéndose en una opción mucho más económica que los misiles Patriot de fabricación estadounidense, cuyo coste asciende a los USD4 millones y que son utilizados para derribar los Shahed, que tienen un precio de entre 20.000 y 50.000 dólares.

Según el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Kiev es capaz de producir al menos 2.000 interceptores eficaces y probados en combate cada día: “Podemos producir más, depende de la inversión. Necesitamos unos 1.000 interceptores al día, y podemos suministrar al menos otros 1.000 diarios a nuestros aliados”, declaró durante una visita oficial a Londres el 17 de marzo.

Drone interceptor ucraniano STING. Foto: REUTERS

Diseñados para ser lanzados rápidamente, rastrear un objetivo aéreo en movimiento e impactarlo, los interceptores posicionaron a Ucrania como un actor indispensable en la industria de defensa mundial.

Cuáles son los drones interceptores ucranianos y qué empresas los fabrican

P1-SUN

El P1-SUN es el modelo más conocido hasta la fecha. Fabricado por SkyFall, se trata de un dron de alta velocidad diseñado para despegar verticalmente. Alcanza una velocidad de entre 300 km/h y 450 km/h -uno de los más rápidos del mercado-, capaz de superar a los modelos más comunes del Shahed-136 (vuelan a unos 185 km/h). Además, llega a una altitud de hasta 5 kilómetros y cuenta con un sistema de puntería asistido por inteligencia artificial.

Drone interceptor ucraniano P1-SUN. Foto: REUTERS

Producir este dron cuesta aproximadamente 1000 dólares y puede transportar una pequeña carga modular, según las necesidades y el objetivo. La compañía estimó que puede fabricar hasta 50000 unidades por mes y exportar entre 5000 y 10000 sin perjudicar las necesidades locales.

STING

El STING es fabricado por Wild Hornet. Con forma de bala, este dron interceptor se parece bastante al P1-SUN. Posee cuatro motores de alto empuje, diseñados para maximizar la aceleración hacia adelante. Puede superar en velocidad a los drones Shahed gracias a su velocidad de 280 km/h. Además, alcanza una altitud de hasta 7 kilómetros, tiene un alcance de hasta 37 km y una autonomía de 15 minutos.

Drone interceptor ucraniano STING. Foto: REUTERS

Puede ser guiado por un piloto y, mediante IA, fijar automáticamente a su objetivo. Cuenta con una cámara diurna y otra térmica, lo que le permite detectar el calor del motor enemigo por la noche. En tanto, la compañía informó que este modelo puede transportar ojivas de hasta 500 gramos. Su precio oscila entre los 1.000 y los 2.500 dólares, con una producción de al menos 10000 unidades al mes.

STRILA

Wiy Drones describe al STIRLA como un interceptor de defensa aérea “tipo cohete”. Alcanza los 350 km/h, es capaz de operar a una distancia de hasta 14 km en modo táctico y cubrir hasta 28 km. Además, llega a altitudes de hasta 4 kilómetros.

Dron interceptor ucraniano Strila. Foto: Wiy Drones

La última versión incorpora un sistema de comunicación que permite su funcionamiento sin GPS y aumenta su resistencia a las interferencias de guerra electrónica. También posee cámaras diurnas y nocturnas.

Según la empresa, actualmente se fabrican unos 100 interceptores al día y comenzó con las entregas en serie bajo contratos gubernamentales, reduciendo el precio unitario a unos 2.300 dólares en enero de 2026.

Zerov-8

Recientemente, Fourth Law presentó el Zerov-8, un dron interceptor de despegue y aterrizaje vertical que puede girar horizontalmente en pleno vuelo, lo cual lo asemeja a un pequeño avión cuadricóptero, alcanzando un radio de 20 km.

Drone interceptor ucraniano Zerov-8. Foto: Fourth Law

Además, posee una velocidad máxima de 326 km/h, lo que lo vuelve más lento que sus competidores, pero más eficiente en modo crucero durante el vuelo horizontal.

El Zerov-8 tiene un módulo de detección y seguimiento basado en IA que le permite identificar a los objetivos, rastrearlos de forma autónoma y guiar al interceptor por sí solo. En tanto, puede transportar una ojiva de 0,5 kg y cámaras térmicas. La compañía no reveló su precio, ya que todavía se encuentra en fase experimental.

Octopus

El dron interceptor cuadricóptero de alta velocidad fabricado por Project Octopus posee una velocidad máxima de 300 km/h, un radio de combate de 30 km, y hasta 4,5 kilómetros de altitud. Tiene una autonomía de 15 minutos con una carga útil de 1,2 kg. Gracias a su reconocimiento de imágenes mediante IA, puede seleccionar un objetivo y rematarlo sin necesidad de intervención del piloto.

Dron interceptor ucraniano Octopus. Foto: Militarnyi

Ucrania y el Reino Unido llevan a cabo la producción conjunta de 1.000 unidades al mes desde febrero de 2026, según anunció en enero el exministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal.