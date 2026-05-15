Donald Trump invitó a Xi Jinping a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Para el otoño boreal está anunciado que el presidente de China, Xi Jinping, visite los Estados Unidos por invitación de su par estadounidense, Donald Trump, tal como lo detalló el ministro de Exteriores asiático, Wang Yi. Además, se recalcó tras el encuentro que recientemente mantuvieron ambos mandatarios en Pekín que las dos partes deben colaborar para “crear un ambiente propicio y lograr mayores avances”.

Cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en China. Foto: REUTERS

Trump invitó a Xi Jinping a Washington

“Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño. Ambas partes deben colaborar para preparar minuciosamente los encuentros entre los dos jefes de Estado, crear un ambiente propicio y lograr mayores avances”, fueron las palabras elegidas por el jefe de la diplomacia china. Según Wang, ambos mandatarios acordaron, también, “mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas”.

Asimismo, el ministro de Exteriores chino recalcó que durante la visita que finalizó este viernes 15, la misma puede ser catalogada como “histórica”, y donde Trump y Xi “mantuvieron una comunicación franca, profunda, constructiva y estratégica sobre temas clave relacionados con las relaciones entre China y Estados Unidos, así como con la paz y el desarrollo mundiales”, en un contexto muy complejo desde lo geopolítico y donde “el mundo atraviesa rápidos cambios y se encuentra en una nueva encrucijada”.

Tratados comerciales sin límites entre EEUU y China

Uno de los puntos centrales del encuentro entre los dos mandatarios en la capital china fue el anuncio de que ambos países se comprometen a implementar “todos” los tratados comerciales firmados hasta el momento, además de poner en funcionamiento consejos sobre el comercio y las inversiones. “Las delegaciones lograron resultados globalmente positivos, incluyendo seguir implementando todos los consensos alcanzados en reuniones previas”, detalló el propio Wang.

Ambos mandatarios coincidieron en lo "bueno" de la cumbre que mantuvieron. Foto: REUTERS

Donald Trump visitó China por dos días y su objetivo principal era lograr la estabilidad geopolítica y económica entre los dos países más importantes del mundo. Además, lograron abordar la situación actual de Medio Oriente y el conflicto bélico que se sostiene desde el pasado 28 de febrero, en donde tanto Trump como Xi coincidieron en que es prioritario reabrir el libre paso por el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Los resultados del encuentro entre ambos estuvieron en sintonía, dado que el presidente republicano estadounidense calificó su visita como “muy exitosa” y volvió a referirse a Xi Jinping como un “viejo amigo”, con quien mantiene una “muy buena relación”.