Trojena Lake, Arabia Saudita. Foto: Instagram @archshal

En una región donde el agua siempre fue un recurso escaso, Arabia Saudita avanza con una obra que parece salida de una película futurista. En medio de montañas áridas y a más de 2.600 metros de altura, el país construye un gigantesco lago artificial que busca convertir al desierto en un nuevo polo turístico de lujo. El proyecto forma parte de NEOM y ya es considerado una de las apuestas de ingeniería más ambiciosas del mundo.

Desafiando la gravedad: 6 hitos arquitectónicos del lago a 2.600 metros de altura

En el noroeste de Arabia Saudita, dentro de la región montañosa de Tabuk, avanza la construcción de Trojena Lake, un lago artificial de agua dulce pensado para transformar completamente el paisaje desértico. La obra estará ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y será el eje central de Trojena, una ciudad futurista orientada al turismo premium y los deportes de invierno.

Trojena Lake, Arabia Saudita. Foto: Instagram @archshal

El lago tendrá cerca de 2,8 kilómetros de longitud y ocupará una superficie aproximada de 1,5 km². Para hacerlo posible, el proyecto contempla la construcción de tres grandes represas que permitirán almacenar agua en un territorio donde prácticamente no existen ríos ni lluvias frecuentes.

Entre los puntos más impactantes de esta megaobra se destacan:

La construcción de un lago artificial en plena zona desértica y montañosa.

Un sistema de tres represas para contener y almacenar el agua.

Una presa principal de aproximadamente 145 metros de altura y 475 metros de largo .

El uso de agua desalada o bombeada debido a la ausencia de ríos cercanos.

Infraestructura diseñada para soportar condiciones climáticas extremas.

Un complejo turístico que combinará lujo, deportes y tecnología futurista.

Trojena Lake, Arabia Saudita. Foto: Instagram @archshal

Trojena Lake: el nacimiento de una metrópolis suspendida en las montañas de NEOM

Trojena forma parte de NEOM, el ambicioso plan con el que Arabia Saudita busca reducir su dependencia económica del petróleo y posicionarse como un nuevo centro global de turismo e innovación.

Además del lago artificial, el proyecto incluirá hoteles de alta gama, pistas de esquí, centros recreativos, espacios deportivos y eventos internacionales, todo integrado en una ciudad futurista construida entre montañas.

La ingeniería detrás del desarrollo representa uno de los mayores desafíos de infraestructura de la región. Mantener un lago de agua dulce en medio del desierto requerirá un enorme despliegue energético y tecnológico, por lo que el proyecto también genera debates sobre sostenibilidad y consumo de recursos.

Trojena Lake, Arabia Saudita. Foto: Instagram @archshal

Para muchos especialistas, Trojena Lake funciona como una prueba de hasta dónde puede llegar la arquitectura moderna cuando el objetivo es transformar territorios extremos en destinos completamente nuevos.