Taiwán agradeció el apoyo de Donald Trump. Foto: REUTERS

El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, le agradeció este viernes a Estados Unidos sus “reiteradas declaraciones de apoyo” tras la visita del presidente Donald Trump a Beijing, en la que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó que la política de Washington hacia la isla no cambió.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés, Lin subrayó que seguirán fortaleciendo sus capacidades de autodefensa y cooperando con EEUU, a quien valoró su “énfasis en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”.

Además, advirtió de que aeronaves y buques del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) continúan operando en torno al estrecho y señaló que Pekín “representa un riesgo importante para la paz y la estabilidad regional”.

La posición de EEUU sobre Taiwán no cambia

El comunicado llega a raíz de las declaraciones de Rubio, quien en una entrevista con NBC desde la capital china aseguró que la posición de la Casa Blanca respecto a Taiwán no cambió tras la reunión de Trump con su homólogo chino, Xi Jinping.

“La política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy”, afirmó el funcionario estadounidense.

Cabe recordar que el Gobierno de China considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y busca la “reunificación”, idealmente pacífica pero sin descartar el uso de la fuerza.

Desde hace más de siete décadas, EEUU se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington está comprometido por ley a proporcionar a Taiwán los medios necesarios para su autodefensa y, aunque no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con China.

Tras su reunión con Trump, Xi advirtió sobre el riesgo de “choque” o incluso “conflicto” si se gestiona mal la cuestión de Taiwán.

Cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en China. Foto: REUTERS

Trump dice que tuvo un “buen entendimiento” con Xi Jinping sobre Taiwán

Trump aseguró este viernes en el avión rumbo a Washington tuvo un “buen entendimiento” con Xi Jinping sobre Taiwán (también Irán) y afirmó que no se comprometió a nada al respecto.

Ya a bordo del Air Force One rumbo a EEUU tras pasar menos de 48 horas en China, el mandatario estadounidense respondió a las preguntas de los periodistas que oe acompañan.

“El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán (...) Él está muy en contra de lo que están haciendo. Hablamos sobre Irán y sobre eso. Y creo que vamos a tener un muy buen entendimiento sobre ambos temas”, indicó, en alusión a los movimientos independentistas de la isla autogobernada que Pekín considera una “provincia rebelde”.

Trump aseguró que Xi “no quiere ver una lucha por la independencia” de Taiwán, al considerar que eso supondría “una confrontación muy fuerte”, pero agregó: “Le escuché. No hice ningún comentario al respecto”.

Acerca de si Xi le pidió limitar la venta de armas a Taipéi, Trump respondió que tomará una decisión “en un periodo bastante corto” y que hablará con “la persona que ahora dirige Taiwán”, en aparente referencia al presidente taiwanés, William Lai.

El republicano también negó que exista un riesgo inmediato de conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán y afirmó que Xi “no quiere ver una guerra”, después de que el líder chino advirtiera el jueves de que una “mala gestión” de la cuestión podría llevar a ambos países al “choque” o incluso al “conflicto”.