Pam Bondi. Foto: EFE

Donald Trump anunció que despidió a Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, a la que ha calificado como “gran patriota” y “amiga leal”, y que su cargo será ocupado de manera interina por el hasta ahora fiscal general adjunto, Todd Blanche.

“Queremos mucho a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo cargo -muy necesario e importante- en el sector privado, el cual será anunciado en una fecha próxima”, escribió el republicanoen su red social Truth Social.

Comunicado de Donald Trump sobre la despedida de Pam Bondi. Video: EFE.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, quien sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año”, añadió en su mensaje Trump, que afirmó que la letrada “realizó una labor extraordinaria al supervisar una masiva ofensiva contra la delincuencia en todo nuestro país”

“Nuestro fiscal General Adjunto -una mente jurídica sumamente talentosa y respetada-, Todd Blanche, asumirá el cargo de fiscal general interino”, concluye el escrito.

Donald Trump y su abogado Todd Blanche. Foto: Reuters.

El motivo de la salida de Bondi

Desde que a mediados del año pasado el asunto de los archivos de Jeffrey Epstein comenzara a jugar en contra del Gobierno, Trump se quejó por el manejo judicial de un tema muy sensible.

Además, el republicano está frustrado porque no se han producido más acusaciones ni detenciones de sus adversarios políticos, incluso cuando fuentes dijeron que actualmente hay nuevos esfuerzos para procesar a Cassidy Hutchinson y a John Brennan.

Pam Bondi. Foto: EFE.

Bondi, de 60 años, comenzó a apoyar públicamente a Trump a principios de la década pasada cuando era fiscal general de Florida, y dentro del Gabinete que nombró en enero de 2025 ha sido considerada una de las figuras más fieles al presidente estadounidense.