La Armada de EE UU acelera la revolución naval:

El futuro por el control marítimo llegó Foto: Foto generada con IA

La carrera por el control marítimo del futuro ya comenzó, y Estados Unidos está dando un golpe sobre la mesa con una apuesta tecnológica que promete transformar para siempre la guerra naval: buques completamente autónomos capaces de operar durante meses o incluso un año sin una sola persona a bordo. Estas plataformas, impulsadas por inteligencia artificial, navegación automática y sistemas modulares, ya no son prototipos lejanos: están realizando pruebas reales en el Pacífico.

En un contexto de crecientes tensiones en el Indo‑Pacífico y ante el rápido avance tecnológico chino, la Marina estadounidense impulsa una estrategia agresiva para combinar flotas híbridas, donde unidades tripuladas convivan con una creciente cantidad de drones navales y buques autónomos.

USX‑1 Defiant: el buque que marca un antes y un después

El desarrollo más disruptivo es el USX‑1 Defiant, un navío de 55 metros y 240 toneladas diseñado desde cero para no llevar tripulación. No tiene puente, no tiene pasillos, no tiene camarotes: solo sistemas autónomos, sensores y módulos de misión.

DARPA (la agencia de innovación del Pentágono) lo concibió bajo el programa NOMARS (No Manning Required Ship), cuya meta es eliminar completamente las limitaciones arquitectónicas derivadas de la presencia humana.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el barco de guerra más grande del mundo. Foto: X/@PedroOrtega111

Entre sus capacidades más destacadas:

Resistencia extrema : opera sin degradación en mar gruesa (Sea State 5) y resiste condiciones más duras.

Autonomía prolongada : puede navegar un año completo sin intervención humana.

Módulos reemplazables : sus sistemas internos se cambian en menos de 16 horas gracias a su diseño por unidades modulares.

Construcción más barata y rápida: al no necesitar espacios habitables, puede ensamblarse en astilleros civiles de menor tamaño.

Este buque ya realizó pruebas de navegación oceánica en el Pacífico, incluyendo un hito mundial: repostaje autónomo en alta mar, sin interacción humana.

La Marina acelera despliegues: nuevas divisiones y más drones navales

La Marina de EE. UU. anunció recientemente que tres nuevas divisiones de buques no tripulados entrarán en operación, integrándose de manera directa con fuerzas de superficie.

Los modelos Sea Hunter y Seahawk, de 135 pies de eslora, dejarán de ser experimentales y comenzarán a operar dentro de grupos de portaaviones y unidades de combate.

Estos barcos funcionan como plataformas de vigilancia y guerra antisubmarina, enviando datos en tiempo real a buques tripulados para ampliar las capacidades de detección y seguimiento.

Además, el crecimiento en el número de drones navales ha sido explosivo: la Marina pasó de cuatro unidades pequeñas a cientos en un solo año, reflejando la prioridad estratégica de este tipo de fuerzas.

El portaviones nuclear Gerald R. Ford. Foto: REUTERS

El siguiente paso: cargueros autónomos militares

Paralelamente, EE. UU. está trabajando en una nueva generación de buques autónomos de transporte de carga, capaces de trasladar contenedores estandarizados para misiones logísticas y de apoyo.

El Pentágono ya invitó a contratistas a presentar diseños para tres modelos distintos:

Modular Attack Surface Craft (MASC) : 2 contenedores de 40 pies y largo alcance.

MASC de gran capacidad : mayor autonomía y transporte de cuatro contenedores.

Single Payload MASC: formato ligero para un contenedor de 20 pies.

La clave: todos podrían ensamblarse en múltiples astilleros, reduciendo costos y acelerando la producción.

¿Por qué EE. UU. apuesta tan fuerte por los buques autónomos?

La lógica detrás de esta revolución naval se resume en tres objetivos:

1. Reducir riesgos humanos

Menos tripulaciones expuestas significa menos vidas en peligro ante ataques, accidentes o misiones críticas.

2. Aumentar la presencia en zonas estratégicas

Buques que navegan meses sin regresar a puerto permiten una presencia militar persistente en áreas como el Pacífico Occidental.

3. Duplicar el poder naval sin duplicar costos

Al fabricarse en astilleros pequeños y requerir menos mantenimiento humano, los costos bajan y el ritmo de construcción sube.

Una flota del futuro cada vez más real

Los avances de los últimos meses muestran que la visión de una flota híbrida —manned + unmanned— ya no es ciencia ficción, sino una etapa inevitable de la guerra naval del siglo XXI.

Con buques capaces de cruzar océanos sin tripulación, repostarse solos y operar en condiciones extremas, la Armada de Estados Unidos busca mantener su liderazgo frente al ascenso militar chino y consolidar un nuevo estándar en el dominio marítimo global.