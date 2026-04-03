Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

El papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que defendió la “necesidad de reabrir” canales de diálogo para alcanzar una “paz justa” en Medio Oriente.

“Durante el coloquio, se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera en todo Oriente Medio”, según informó el Vaticano en un comunicado.

Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.

Y agrega: “A lo largo de la conversación se han detenido en la importancia de proteger a la población civil y de promover el respeto del derecho internacional y humanitario”.

La conversación se produjo con motivo de la Semana Santa y se produce cinco días después de que la policía israelí impidiera celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa.

Por su parte, Herzog también informó de esta conversación con el pontífice en X asegurando que, además de intercambiarse las felicitaciones de la Pascua cristiana y del Pésaj judío, hablaron de cuestiones como la actual guerra de Irán o en Líbano.