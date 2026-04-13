Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Este domingo por la noche Donald Trump compartió una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y sanando a un enfermo postrado en una cama.

El presidente republicano subió esa foto en su red social Truth, donde también aparece rodeado de militares, sanitarios y una mujer civil rezando.

En el fondo de la imagen aparece la bandera estadounidense, dos águilas volando y soldados a modo de ángeles en el cielo, además de la estatua de la libertad y varias edificios y monumentos icónicos en Estados Unidos.

La imagen que compartió Donald Trump. Foto: EFE

La publicación se produce horas después de que Trump arremetiera contra el papa León XIV y dijera que es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos publicó otra imagen en su red donde se ve una nueva creación aparentemente realizada con IA con una de sus característicos rascacielos pero edificado sobre la Luna y con forma de cohete.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Con esta imagen parece que el mandatario estadounidense alude al exitoso reciente viaje de la nave Orion, fabricada para la Nasa por Lockheed Martin Space Systems, que ha realizado una misión alrededor de la Luna para lograr fotografías de la cara oculta del satélite.

La misión del Artemis II culminó el pasado viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

El papa responde a Trump que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra

El papa León XIV respondió este lunes a las críticas del presidente de Donald Trump al que recordó que “el evangelio es claro” y que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”, según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

“Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”, dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice.

León XIV aseguró además que no tiene “miedo” de la administración Trump o de “declarar fuertemente el mensaje del Evangelio”.

Papa León XIV. Foto: REUTERS

“Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz”, añadió.

Agregó que él sólo está invitando “a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda”.

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”, aseveró el pontífice, quien siente “mucho” las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión.

“Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz”, añadió León XIV.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.