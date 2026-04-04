Uno de los capos más buscados de Italia cayó tras más de un año prófugo: Roberto Mazzarella Foto: Prensa italia

La madrugada del sábado marcó un punto de inflexión en la lucha del Estado italiano contra el crimen organizado. Tras más de un año prófugo, Roberto Mazzarella, uno de los jefes más poderosos de la Camorra napolitana, fue detenido en la costa amalfitana durante un operativo de alto impacto que puso fin a una de las búsquedas más sensibles del país. El arresto, celebrado por las autoridades como un avance clave, expone tanto la persistencia del fenómeno mafioso en el sur de Italia como la capacidad del Estado para desarticular sus cúpulas más peligrosas.

Un líder mafioso en la lista negra del Estado

Mazzarella, de 48 años, figuraba en la lista de los cuatro prófugos de máxima peligrosidad elaborada por el Ministerio del Interior italiano. Estaba requerido por la Justicia desde enero de 2025, cuando logró escapar antes de ser detenido en el marco de una causa por homicidio agravado con método mafioso, una figura penal que agrava los delitos cometidos con el respaldo de una organización criminal.

Durante ese tiempo, el capo se mantuvo oculto fuera de Nápoles, su histórico territorio, moviéndose con extrema cautela y apoyándose en una red logística que, según los investigadores, le permitió eludir controles durante meses. La captura confirma que, pese a los golpes recibidos en las últimas décadas, la Camorra sigue contando con recursos para esconder a sus líderes.

La captura en la costa amalfitana

El operativo se concretó en Vietri sul Mare, una localidad turística cercana a Salerno, en plena costa amalfitana, una zona elegida por su alto perfil turístico y su aparente lejanía de los focos habituales del crime napolitano. Mazzarella se refugiaba en una villa de lujo alquilada bajo identidad falsa, donde se encontraba junto a su esposa y sus dos hijos.

La acción fue coordinada por la Dirección Distrital Antimafia de Nápoles y ejecutada por los Carabinieri de la Unidad de Investigación del comando provincial. Según informaron fuentes oficiales, el detenido no ofreció resistencia, un detalle que refleja el carácter sorpresivo y meticuloso del procedimiento.

Jefe de la Camorra napolitana, fue detenido en la costa amalfitana Foto: Prensa italia

Qué encontraron los investigadores

Durante el allanamiento de la propiedad, las fuerzas de seguridad incautaron tres relojes de lujo, cerca de 20.000 euros en efectivo, documentación falsa y varios teléfonos móviles. También se hallaron manuscritos que ahora son analizados para determinar si corresponden a registros contables de actividades ilícitas del clan, un material que podría ampliar el alcance de las causas judiciales abiertas.

Estos elementos refuerzan la hipótesis de que, aun estando prófugo, Mazzarella continuaba manteniendo contacto con la estructura operativa de la Camorra, lo que pone en evidencia el grado de control que conservaba sobre el clan.

Una historia marcada por la violencia

Las investigaciones judiciales señalan a Mazzarella como instigador de un asesinato ocurrido en el año 2000, en un contexto de venganzas cruzadas entre clanes rivales de Nápoles. El crimen se inscribe en una larga tradición de disputas internas que han marcado la historia de la Camorra, una organización mafiosa conocida por su fragmentación, pero también por su brutalidad y su arraigo territorial.

Por este motivo, sobre el capo pesaba también una Orden de Detención Europea, emitida en abril de 2025, que habilitaba su captura en cualquier país del bloque comunitario.

Un mensaje político y judicial

Desde el Ministerio del Interior destacaron que la detención de Mazzarella envía un mensaje claro a las organizaciones criminales: ningún nivel de poder o recursos garantiza la impunidad. En los últimos años, Italia reforzó sus herramientas contra la mafia, combinando inteligencia financiera, cooperación internacional y operativos territoriales de largo aliento.

No obstante, expertos en crimen organizado advierten que la caída de un jefe, aunque significativa, no implica la desaparición automática del clan. En estructuras como la Camorra, el liderazgo suele fragmentarse y recomponerse rápidamente, lo que obliga al Estado a sostener una presión constante.

Un operativo clave que refuerza la ofensiva del Estado contra la mafia Foto: Prensa italia

Lo que viene

Roberto Mazzarella fue trasladado a una prisión de alta seguridad, donde aguardará el avance de los procesos judiciales por homicidio y otros delitos vinculados a la mafia. Mientras tanto, la investigación continúa para identificar cómplices, flujos de dinero y activos que puedan ser decomisados.

El arresto representa un triunfo simbólico y operativo, pero también recuerda que la lucha contra la mafia en Italia es una batalla prolongada, donde cada captura es un paso adelante en un entramado que aún mantiene profundas raíces en la sociedad y la economía del sur del país.