Giorgia Meloni y Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump afirmó que no está “contento” con España ni Italia porque, a su juicio, ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear.

“No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, respondió a la prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump. Foto: REUTERS

El republicano agregó que “cualquiera que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente, y sería algo terrible en el futuro”.

El mandatario de Estados Unidos advirtió de que si Teherán lograra un arma atómica “habría problemas como los que el mundo nunca ha visto antes”.

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán. Foto: REUTERS

Trump declaró que estudia la posibilidad de reducir sus tropas desplegadas en Alemania, el país europeo con más militares estadounidenses, y luego expresó que podría hacer lo mismo con España y con Italia.

Desde el inicio de la guerra, Trump ha arremetido contra el Gobierno español por su negativa a que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para las aeronaves que participan en la guerra.