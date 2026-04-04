Una potencia mundial causó daños por 10 billones de dólares con sus emisiones de dióxido de carbono.

Un reciente estudio estimó que las emisiones de carbono generadas por Estados Unidos provocaron daños económicos globales cercanos a los 10 billones de dólares desde 1990. De acuerdo con la investigación, el país fue el principal responsable de estas pérdidas: sus emisiones de dióxido de carbono derivaron en unos 10,2 billones de dólares en impactos acumulados hasta 2020.

El origen de la cifra: ¿de dónde salen los 10 billones de dólares en daños?

Del total, cerca de un 30% de los daños (2,97 billones de dólares) se registraron dentro del propio territorio estadounidense, mientras que alrededor de un 14% (1,39 billones) afectó a la Unión Europea. Según los autores, estas regiones concentraron las mayores pérdidas en términos de Producto Bruto Interno.

El origen de la cifra: ¿de dónde salen los 10 billones de dólares en daños?

¿Qué países fueron los más afectados por el impacto de Estados Unidos?

El análisis también señala impactos en otras economías: las emisiones de EE.UU. habrían generado pérdidas por unos 500.000 millones de dólares en India y 330.000 millones en Brasil desde 1990.

En el ranking global, China aparece como el segundo mayor contribuyente a los daños, con un total estimado de 8,7 billones de dólares, seguida por la Unión Europea, con 6,42 billones.

Otro punto clave del estudio es que las consecuencias futuras del carbono ya emitido serán considerablemente más altas que las registradas hasta ahora. Por ejemplo, una tonelada de CO₂ liberada en 1990 provocó daños globales valuados en unos 180 dólares hasta 2020, pero podría generar 1.840 dólares adicionales hacia 2100.

“Mientras ese dióxido de carbono permanezca en la atmósfera, seguirá contribuyendo al calentamiento y, en consecuencia, a los daños”, explicó Marshall Burke, profesor de ciencias sociales ambientales en la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford y autor principal del trabajo.

¿Qué países fueron los más afectados por el impacto de Estados Unidos? Foto: EFE

Qué sectores son los más afectados

El impacto de las emisiones de carbono se siente en distintos niveles, pero hay áreas especialmente sensibles:

Agricultura: cambios en las lluvias y temperaturas afectan cultivos y producción de alimentos

Salud: aumento de enfermedades relacionadas con el calor y la contaminación

Infraestructura: eventos climáticos extremos generan daños en ciudades y transporte

Energía: mayor demanda eléctrica por olas de calor o frío extremo

Estos efectos, acumulados en el tiempo, explican por qué las pérdidas económicas pueden alcanzar cifras tan elevadas.