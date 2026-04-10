La reunión diplomática se llevará adelante el martes 14 de abril. Foto: El Periodista

En un giro diplomático tras semanas de tensiones, el presidente de El Líbano, Joseph Aoun, confirmó que las conversaciones para alcanzar una tregua con Israel arrancarán formalmente el próximo martes 14 de abril. El anuncio se generó en un escenario crítico, con un saldo superior a las 1.900 víctimas fatales en territorio libanés y pese a la reciente orden de Benjamin Netanyahu de mantener el diálogo abierto aunque persista su rechazo inicial a frenar la ofensiva.

La logística del encuentro se definió este viernes 10 de abril mediante una llamada tripartita entre los embajadores en Washington, Nada Hamade Muawad (El Líbano) y Yehiel Litter (Israel), junto al representante estadounidense en Beirut, Michel Issa “que se encuentra en Washington”, según precisó el comunicado oficial de la Presidencia libanesa.

La hoja de ruta para la paz se centrará en la sede del Departamento de Estado. “Durante la conversación se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos para debatir el anuncio de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos”, detalló el comunicado.

Aoun destacó que la gestión de Marco Rubio será la que “actúe como mediador” en este proceso. El mandatario libanés fundamentó este avance en su “iniciativa basada en la vía diplomática” y en las gestiones realizadas ante la comunidad internacional y diversos “líderes árabes”.

Pese al anuncio del diálogo, la realidad en la región sigue siendo cruenta. Israel remarcó que la tregua acordada recientemente entre Washington e Irán no ampara al Líbano. De hecho, la violencia se intensificó el pasado miércoles 7 de abril con una serie de ataques que dejaron 357 muertos y cerca de 6000 heridos, según reportes del Ministerio de Sanidad libanés, lo que puso una enorme presión sobre la mesa de negociaciones que se abrirá en la capital estadounidense.