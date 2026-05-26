José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Foto: EFE

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, enfrenta una investigación penal formal por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y documentación falsa. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, colocó al exmandatario en el centro de una “estructura estable y jerarquizada” dedicada a la recaudación de retornos financieros ilegales y los últimos hallazgos de la Policía Nacional aportaron pruebas sobre el rol de Zapatero en el desvío de fondos públicos estatales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospecha que el dinero incautado en los recientes operativos proviene de actividades ilícitas que se traducían en ‘mordidas’ para la trama liderada por Rodríguez Zapatero. Los agentes policiales descubrieron una valiosa colección de collares, pendientes, pulseras, anillos, brazaletes y relojes de lujo. El millonario botín de alta gama permanecía oculto en una caja fuerte situada en el propio despacho privado del exmandatario.

La resolución judicial, de 85 páginas, sostiene que Rodríguez Zapatero podría haber cobrado comisiones de hasta medio millón de euros a través de mecanismos financieros opacos. El expresidente fue citado a declarar el próximo 2 de junio por las maniobras de blanqueo vinculadas con fondos de altos funcionarios de Venezuela. Los inspectores concentran sus sospechas en Julio Martínez Martínez, a quien la Policía Judicial considera formalmente el testaferro y pagador del exjefe de Estado.

El expresidente de España es investigado por varios delitos de corrupción. Foto: EFE

Los perros de las fuerzas de seguridad registraron el piso del financista Martínez en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid y secuestraron 286.000 euros en efectivo. Los agentes documentaron que los fajos estaban dispuestos en billetes pequeños de 50, 20, 10 y hasta de 5 euros. Los perros policiales detectaron la fortuna escondida en “lugares tan distintos como en el interior de una bolsa de golf, en el interior de una caja de mudanza y en el cuarto de baño”.

La requisa arrojó el hallazgo de 10.000 euros en un radiador y 50.000 euros en bolsas de Navidad. La inspección sobre la encimera del baño permitió el secuestro inmediato de una bolsa plástica con “25.000€ dentro de una bolsa de plástico en billetes de 50 euros” y otra bolsa de papel con “49.900 euros en billetes de 50 euros”. Los agentes técnicos hallaron además 540 euros sueltos sobre el mueble del lavatorio y otros 550 euros guardados en un armario del pasillo.

El personal policial incautó además cinco sobres blancos que poseían inscripciones manuscritas redactadas con caracteres orientales. Las pericias caligráficas determinaron la presencia de leyendas “al parecer en idioma chino cuya traducción parece ser ‘diez mil’”. Los investigadores aduaneros de la península ibérica contabilizaron que todos los sobres contenían en su interior importes exactos por valor de 10.000 euros.

El expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por varios delitos de corrupción. Foto: Euronews

Las autoridades del juzgado determinaron que esta masa de dinero constituye el pago de los retornos ocultos por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Los inspectores secuestraron el contrato original de una comisión del uno por ciento firmado entre el testaferro de Zapatero y el presidente de la firma, Julio Martínez Sola. El pacto de servicios profesionales ocurrió el 19 de enero de 2021, dos meses antes del millonario salvataje gubernamental.

El eje principal de la causa gira alrededor del auxilio estatal de 53 millones de euros otorgado a la compañía aérea por la SEPI durante la pandemia. Las pruebas confirman que la consultora Análisis Relevante, perteneciente a Martínez, transfirió 490.780 euros directamente a Rodríguez Zapatero. El informe policial detalla que la firma del testaferro también derivó otros 239.755 euros a Whathefav, una sociedad administrada por las hijas del exjefe de Gobierno.

La ingeniería financiera montada por el entorno del mandatario socialista utilizaba la firma Idella Consulenza Strategica en Dubái para recibir los depósitos del fraude fiscal en los Emiratos Árabes. El convenio secreto estipulaba que ante cualquier diferencia comercial las partes “se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales y juzgados de Madrid”. La conducción de la aerolínea negó la existencia del pliego contractual a pesar de las firmas y sellos incautados.