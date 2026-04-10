El mensaje del papa León XIV en su primera misa de Navidad. Foto: REUTERS

El Papa León XIV reiteró su condena a la guerra en Medio Oriente y afirmó que “Dios no bendice ningún conflicto” y que no se pone del lado de quienes lanzan bombas. El Sumo Pontífice habló este viernes 10 de abril durante una reunión de los principales obispos de la Iglesia Católica Caldea en Irak, una iglesia católica de rito oriental cuyos clérigos se encuentran en Roma para elegir un nuevo patriarca.

“No serán las acciones militares las que creen espacios de libertad o tiempos de paz, sino solo la promoción paciente de la convivencia y del diálogo entre los pueblos”, expuso en el sitio Pontifex.

“En estos tiempos, actos de violencia absurdos e inhumanos se extienden con ferocidad por los lugares sagrados del Oriente cristiano, profanados por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin ningún respeto por la vida de las personas, considerada, en el mejor de los casos, como efecto colateral de los propios intereses”, dijo.

“Pero ningún interés puede valer más que la vida de los más débiles, de los niños, de las familias; ninguna causa puede justificar la sangre inocente derramada”, destacó también. En última instancia, sostuvo que ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente y les instó a “proclamar claramente que Dios no bendice ningún conflicto; a clamar al mundo que quien sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, jamás se pone del lado de aquellos que ayer empuñaron la espada y hoy lanzan bombas”.