Impulsada por el conflicto en Irán, la inflación en Estados Unidos saltó al 3,3% interanual en marzo
El precio del combustible, el principal factor para explicar el alza. Se trata del nivel más alto desde mayo de 2024.
El Índice de Precios de Consumo de Estados Unidos subió en marzo hasta un 3,3% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4% de febrero impulsada por los altos precios del combustible debido a la guerra en Irán.
En términos mensuales, la inflación subió un 0,9% en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3 % anterior.
La guerra de EE.UU. e Israel contra la República Islámica generó incertidumbre en los mercados y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del estrecho de Ormuz.
El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10,9% en marzo, impulsado por un aumento del 21,2% en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.
El costo de la vivienda aumentó un 0,3%, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo después de subir un 0,4% en febrero y el de alimentos fuera del hogar subió un 0,2%.
Las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos estuvieron estuvieron entre los índices que aumentaron en marzo.