Inflación ene Estados Unidos. Foto: Reuters.

El Índice de Precios de Consumo de Estados Unidos subió en marzo hasta un 3,3% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4% de febrero impulsada por los altos precios del combustible debido a la guerra en Irán.

En términos mensuales, la inflación subió un 0,9% en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3 % anterior.

La guerra de EE.UU. e Israel contra la República Islámica generó incertidumbre en los mercados y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del estrecho de Ormuz.

El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10,9% en marzo, impulsado por un aumento del 21,2% en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.

Estación de servicio en Estados Unidos. Foto: REUTERS.

El costo de la vivienda aumentó un 0,3%, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo después de subir un 0,4% en febrero y el de alimentos fuera del hogar subió un 0,2%.

Las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos estuvieron estuvieron entre los índices que aumentaron en marzo.