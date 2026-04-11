Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Foto: REUTERS

En medio de un escenario internacional marcado por las negociaciones en curso en Islamabad, Benjamin Netanyahu lanzó una contundente declaración durante este sábado 11 de abril que redefinió el mapa de tensiones en la región. El primer ministro de Israel no solo ratificó su ofensiva contra Teherán, sino que incluyó al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, como un factor activo en el conflicto.

Netanyahu fue explícito al marcar una línea divisoria entre la estrategia de su administración y la posición de Turquía. A traves de sus redes sociales oficiales, el líder israelí sentenció: “Israel bajo mi liderazgo continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus ramas, a diferencia de Erdogan que les ayuda e incluso masacra a sus ciudadanos kurdos”.

Las declaraciones se produjeron en un momento de especial sensibilidad diplomática, mientras diversas potencias mantienen canales abiertos en la capital de Pakistán para intentar desescalar el conflicto en Medio Oriente. Al ignorar estas conversaciones, el primer ministro israelí refuerza su postura de “tolerancia cero” frente a lo que denomina la influencia iraní y sus aliados.

El señalamiento directo hacia Erdoğan como un “colaborador” de Irán elevó la fricción entre dos potencias regionales que, si bien tuvieron periodos de acercamiento comercial, hoy se encuentran en las antípodas políticas respecto al rol de Irán y la situación de los grupos armados en la zona. Con este movimiento, Israel deja claro que su prioridad estratégica es el desmantelamiento de la estructura de seguridad iraní sin importar el costo diplomático con otros actores de la OTAN, como lo es Turquía.