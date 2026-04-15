Planchas de cobre. Foto: Reuters.

La Policía de Investigaciones de Chile informó la desarticulación de una banda criminal dedicada al robo y exportación ilícita de cobre a China y de la detención de 22 personas.

¿Cómo operaba la red criminal que robó 917 millones de dólares en cobre?

“Es una organización criminal dedicada a la sustracción de cobre en diferentes ciudades y regiones del país, que abarcan desde Arica hasta la región de Los Lagos”, declaró Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI.

Exportación de cobre. Foto: Reuters.

Las autoridades del país vecino explicaron que la llamada “Operación Alto Voltaje" acabó con la incautación de 187 toneladas de cobre y que todos los detenidos son todos chilenos mayores de edad, que tenían relación con una docena de empresas del rubro.

La ruta del metal: el camino del cobre robado desde Sudamérica hasta China

Haeger detalló que la sustracción de cobre se realizó de manera “a la red pública, al sistema de energía nacional” y que el material fue enviado a China en contenedores por vía marítima.

Container, exportaciones. Foto: Unsplash.

La banda obtuvo ingresos por la exportación ilegal de cobre robado entre 2020 y 2025 por cerca de 917 millones de dólares, según la PDI.

Con cerca de 5,5 millones de toneladas anuales, Chile es el mayor productor de cobre del mundo y China el principal comprador del metal rojo chileno.