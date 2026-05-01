La Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el plazo legal de EEUU que podría terminar la guerra en Irán:

Donald Trump. Foto: REUTERS

Un día antes de que venza el plazo de 60 días que obliga a Donald Trump a pedir autorización al Congreso para mantener tropas desplegadas para la guerra contra Irán, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que dicho permiso es ahora innecesario porque Washington declaró una tregua con Teherán el pasado 21 de abril.

“En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego”, aseguró el funcionario ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, la ley que exige que el Ejecutivo tenga que pedir permiso al Congreso para mantener la ofensiva militar más allá de 60 días, no hace ninguna mención específica sobre cómo un alto el fuego alteraría la fecha para solicitar dicha autorización.

Teniendo en cuenta que EE.UU. e Israel comenzaron a bombardear Irán el pasado 28 de febrero, la fecha en la que técnicamente se cumple el plazo de 60 días es este 1 de mayo.

Guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán. Foto: REUTERS

Técnicamente la guerra contra Irán está sujeta a la resolución ya que el Congreso no ha autorizado aún la operación ni ha declarado oficialmente la guerra contra la República Islámica y el operativo no responde a una emergencia nacional creada por un ataque contra EE.UU., sus territorios o sus fuerzas armadas.

Los legisladores demócratas orientaron sus preguntas durante la comparecencia de Hegseth al impacto económico de la guerra con Irán en los ciudadanos estadounidenses debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Los senadores demócratas también trataron de subrayar que Washington optó por atacar a la República Islámica sin tener ninguna prueba de que Irán se disponía a desarrollar una bomba nuclear o a atacar EE.UU. con una, a lo que Hegseth respondió que el operativo ha impedido que Teherán pueda tener acceso a un arma atómica.

Hegseth eludió responder a las preguntas que se le hicieron a cuenta de declaraciones anteriores suyas sobre no dar “ningún cuartel”, algo que en teoría instruye a las fuerzas armadas a matar a soldados heridos o que quieran rendirse, lo que constituye un crimen de guerra.