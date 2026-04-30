Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: REUTERS

Mojtaba Jameneí afirmó que comenzó una nueva etapa en el golfo Pérsico con un “brillante” futuro regional sin Estados Unidos.

“Hoy, dos meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se está escribiendo un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, dijo el líder supremo de Irán en un mensaje publicado por el Día del golfo Pérsico.

Mensaje de Mojtaba Jamenei en el Día del Golfo Pérsico. Video: REUTERS.

“Por el poder y la fuerza de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos y al servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus naciones”, aseguró.

Jameneí sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región.

Base militar de EEUU en Medio Oriente

“Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen actos malvados y maliciosos no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas”, dijo.

Para el líder religioso y político las nuevas normas que prepara Teherán para gestionar el estrecho y cobrar a los buques por su transito traerán “comodidad y progreso” para las naciones de la región.

Irán afirmó haber interceptado dos barcos en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Irán se encuentra sometido a un cerco naval por parte de Estados Unidos, que ha respondido así al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, a su vez una reacción a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La República Islámica además cobra a los buques que quieren transitar por el estrecho y según el Banco Central del país ya ha recibido pagos por ello.