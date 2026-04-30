Nicole Minetti. Foto: REUTERS

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó en las últimas horas su respaldo al ministro de Justicia, Carlo Nordio, en medio de la polémica por el indulto a una excolaboradora del fallecido político y empresario Silvio Berlusconi.

“Me fío del ministro Carlo Nordio”, afirmó la mandataria durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobaron medidas laborales por el Día del Trabajador.

El funcionario quedó en el centro de la controversia tras el indulto otorgado por el presidente Sergio Mattarella a Nicole Minetti, la mujer de 41 años que fue condenada a casi cuatro años de prisión por incitación a la prostitución y malversación.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Foto: REUTERS

La polémica se intensificó luego de un reportaje del diario Il Fatto Quotidiano, que aseguró que Minetti habría adoptado en 2017 a un niño en Uruguay con el objetivo de obtener el perdón presidencial, pese a que el menor tendría madre biológica, algo que la exfuncionaria niega.

Ante estas versiones, la Jefatura del Estado ordenó investigar posibles “presuntas falsedades” en la solicitud de indulto, mientras que la Fiscalía de Milán inició actuaciones.

Meloni explicó que este tipo de pedidos siguen un procedimiento estándar: son presentados por los condenados, tramitados por el Ministerio de Justicia y las fiscalías correspondientes, y finalmente firmados por el jefe del Estado.

Silvio Berlusconi. Foto: REUTERS

En ese sentido, sostuvo que el caso de Minetti “no ha seguido un camino distinto” al de otros solicitantes y aseguró que se respetaron tanto la ley como los procedimientos habituales.

No obstante, coincidió con Mattarella en la necesidad de esclarecer si hubo irregularidades.

Desde la oposición reclamaron la dimisión de Nordio, cuestionado además por el fracaso de su reforma de la judicatura en marzo. Sin embargo, la primera ministra descartó esa posibilidad: “Excluyo su dimisión”, afirmó.

Ordenan investigar el indulto a Nicole Minetti

La Jefatura del Estado de Italia ordenó investigar las “supuestas falsedades” que habrían motivado el reciente indulto otorgado a Nicòle Minetti, condenada por incitación a la prostitución en el marco de las polémicas fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

El presidente Sergio Mattarella había concedido el beneficio el pasado 11 de abril al argumentar que la mujer debía asistir a un familiar menor de edad gravemente enfermo.

Sin embargo, el diario Il Fatto Quotidiano reveló que el niño por el que Minetti obtuvo la medida habría sido adoptado de forma irregular, ya que contaría con una madre en Uruguay, actualmente desaparecida desde hace varias semanas.

Sergio Mattarella. Foto: EFE.

Ante estas versiones, la Jefatura del Estado solicitó explicaciones al ministro de Justicia, Carlo Nordio, quien tiene entre sus competencias la evaluación y documentación de los indultos.

En un comunicado oficial, la Presidencia pidió que el Ministerio “recabe con la debida urgencia la información necesaria” para verificar la veracidad de los datos presentados en la solicitud de clemencia. Según la agencia ANSA, el Ministerio de Justicia ya inició las investigaciones correspondientes.

Minetti, de 41 años, fue una figura mediática cercana a Berlusconi y llegó a desempeñarse como consejera regional en Lombardía en 2010 por el partido Pueblo de la Libertad.

Su nombre quedó ligado al llamado Caso Ruby, el escándalo por las denominadas “cenas elegantes” del exmandatario, que salió a la luz en 2010 tras conocerse su relación con la joven marroquí Karima El Mahroug, alias “Ruby”, cuando era menor de edad.

En ese contexto, Minetti fue condenada a dos años y diez meses de prisión por incitación a la prostitución, además de recibir otra pena de un año y un mes por malversación.