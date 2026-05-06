Los pasajeros infectados con hantavirus en el crucero fueron evacuados:

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

Tres personas que requerían atención médica urgente por haberse infectado con hantavirus fueron evacuadas del crucero MV Hondius, parado frente a Cabo Verde, para su posterior traslado a Países Bajos. Expertos de Sudáfrica confirmaron que se trata de hantavirus en su cepa Andes, con transmisión entre humanos.

“Están ya de camino para recibir atención médica en Países Bajos en coordinación con la OMS, el operador de la embarcación y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y del propio Países Bajos”, precisó el director general de la organización, Tedros Adhanom Guebreyesus.

La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote de hantavirus en el crucero Foto: EFE

Qué dijo el encargado del traslado de pasajeros

El responsable aseguró que se está trabajando con la empresa del crucero en la supervisión de la salud de los pasajeros y la tripulación, que totalizaban 147 personas antes de la evacuación médica de los tres que presentaron algún síntoma.

La OMS informó en la víspera que, de los tres casos sospechosos, uno correspondía a una persona que presentó fiebre, pero que se recuperó rápidamente y pasó a ser totalmente asintomático, a pesar de lo cual se le debe tratar y realizar todas las pruebas requeridas para confirmar o descartar que se trataba de un caso positivo.

Tedros indicó que también se ha iniciado el seguimiento y la supervisión de los pasajeros que desembarcaron en las distintas etapas de la travesía, antes de que el crucero anclara frente a las costas de Cabo Verde, que era su destino final y a donde llegó cuando el brote infeccioso ya se había declarado.

Sin embargo, las autoridades de ese país no permitieron el desembarco por carecer de los medios necesarios para garantizar medidas de prevención, aislamiento y cuarentena de los numerosos pasajeros.

Asimismo, Tedros enfatizó que el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.