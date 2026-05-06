Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: Wikipedia.

Un estudio clave fue presentado en mayo de 2026 por la Organización de Planificación del Transporte de Miami-Dade, en donde se plantea la manera de mejorar la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami, dos de los principales nodos de transporte de Miami.

El fin principal es aliviar el fuerte congestionamiento generado por un volumen proyectado de 77 millones de pasajeros aéreos y 24 millones de cruceristas en las próximas décadas.

Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: Wikipedia.

Cómo será el nuevo tren de Miami: las alternativas técnicas y sus costos

El informe analiza dos alternativas tecnológicas para cubrir los 14,5 kilómetros que separan ambos puntos. La primera consiste en extender el sistema Metrorail, lo que implicaría construir unos 3,2 kilómetros adicionales de vía y un puente sobre el Canal Intracostero. Esta opción presenta un costo estimado de entre 700 y 800 millones de dólares.

Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: Wikipedia.

La segunda alternativa es implementar un Automated People Mover (APM), similar al tren interno del aeropuerto. Este sistema tendría un costo menor, entre 600 y 700 millones de dólares, y ofrece mayor flexibilidad en términos de infraestructura. Sin embargo, su capacidad es más limitada: cada vagón puede transportar alrededor de 50 pasajeros, frente a los 75 del Metrorail.

El estudio destaca que el transporte de cruceristas exige soluciones específicas: amplias áreas para equipaje, estaciones diseñadas para grandes flujos y capacidad de respuesta ante picos de demanda muy concentrados, especialmente cuando embarcan o desembarcan buques con miles de pasajeros. Además, el sistema deberá competir con servicios privados, garantizando un tiempo de traslado inferior a 30 minutos.

El “plan B”: colectivos rápidos y medidas urgentes a la espera de fondos

A pesar de su viabilidad técnica, el proyecto ferroviario aún no cuenta con financiamiento dentro del Plan de Transporte 2050. Por este motivo, la TPO propone medidas inmediatas para mejorar la conectividad entre el aeropuerto y el puerto.

Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: Wikipedia.

La principal alternativa es la implementación de buses express, con rutas directas, señalización simplificada mediante colores y tarifas integradas que permitan a los usuarios viajar con un solo boleto. Esta solución apunta a ofrecer una mejora rápida y de bajo costo mientras se define el futuro del tren.

Además, se sugiere incorporar “embajadores de tránsito” en el aeropuerto para asistir a turistas internacionales, facilitando la transición entre distintos medios de transporte. Estas medidas buscan optimizar la experiencia del usuario en un contexto de alta demanda y complejidad logística.

Alianzas con las navieras: la clave para fomentar el transporte público

El informe también subraya la importancia de generar alianzas estratégicas con las compañías de cruceros que operan en PortMiami. Estas asociaciones permitirían desarrollar campañas de marketing dirigidas a segmentos específicos de pasajeros, incentivando el uso del transporte público.

Según la TPO, la comunicación es clave: informar claramente sobre opciones de traslado, tiempos y costos puede cambiar hábitos de movilidad. Las navieras, al tener contacto directo con los viajeros, juegan un rol fundamental en esta estrategia.

Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: Wikipedia.

El proyecto busca replicar modelos exitosos como el de Vancouver, donde el trayecto entre aeropuerto y puerto se realiza en apenas 26 minutos. Para lograrlo, Miami deberá priorizar inversiones en infraestructura ferroviaria capaz de soportar el crecimiento proyectado.

Aunque el tren directo aún no tiene fecha de ejecución, el consenso técnico es claro: una conexión eficiente entre el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami será clave para sostener el desarrollo turístico y económico de la ciudad en las próximas décadas.