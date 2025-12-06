El “cementerio de naves espaciales”: dónde queda Punto Nemo, el lugar más inaccesible de la Tierra

Se calcula que más de 260 naves fueron abandonadas en esta parte planeta en los últimos 50 años.

Punto Nemo, el polo de inaccesibilidad del planeta Tierra. Foto: Por el Mundo.

Un paraje helado, que por su lejanía se convirtió en cementerio de naves espaciales, es el lugar más remoto e inaccesible del planeta Tierra por encontrarse en medio de aguas extremadamente frías y muy lejos de cualquier continente: a unos 2000 kilómetros de Estados Unidos.

En el océano Pacífico se encuentra el punto más inalcanzable de la Tierra. Tanto es así que se llama polo de inaccesibilidad, pero recibió el nombre popular de “Punto Nemo” en honor al capitán del submarino ficticio del famoso libro de Julio Verne, “Veinte mil leguas de viaje submarino”.

Esto se debe a que Nemo buscaba la soledad en las profundidades del océano a bordo de su submarino, el Nautilus.

El polo de inaccesibilidad, en medio del océano Pacífico. Foto: Wikipedia.

El Punto Nemo se encuentra en aguas heladas y remotas en las coordenadas 48°52.6’S 123°23.6’O, a unos 2688 kilómetros de la porción de tierra más cercana: la isla Ducie, parte de las islas Pitcairn, al norte.

Se trata de una región en la que casi no hay vida. Esto se debe a que las corrientes oceánicas impiden que los nutrientes lleguen a la superficie, por lo que hay poco que sustente la existencia de cualquier ser vivo. Tampoco hay muchos barcos que recorran la región.

¿Por qué Punto Nemo es un cementerio de naves espaciales?

Debido a su remota ubicación, Punto Nemo es utilizado por la NASA y otras agencias espaciales de todo el mundo como cementerio submarino de naves espaciales fuera de servicio y otros desechos espaciales.

Cuando los viejos satélites, piezas de cohetes y estaciones espaciales envejecen o tienen algún problema, se convierten en un peligro para todos los demás que orbitan en el espacio. Por ello, las agencias espaciales decidieron dejarlos en un lugar alejado y seguro: un lugar remoto del océano Pacífico para que permanezcan para siempre en el fondo del mar.

Se calcula que más de 260 naves espaciales fueron abandonadas en esta parte del océano en los últimos 50 años. También se espera que la actual Estación Espacial Internacional quede en el Punto Nemo cuando sea retirada de órbita en 2031.

¿Qué es la Estación Espacial Internacional​ y por qué a la NASA le interesa el Punto Nemo?

La Estación Espacial Internacional es una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja, que fue lanzada en 20 de noviembre de 1998. Su objetivo es funcionar como una suerte de laboratorio de investigación en microgravedad permanentemente habitado, donde se llevan a cabo estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros muchos campos.

La Estación Espacial Internacional (EEI). Foto: Unsplash.

La NASA ya tomó una decisión respecto a la Estación Espacial Internacional para el año 2031: que se estrelle directamente en el Punto Nemo de manera controlada.

Sucede que, para ese año, la entrada de la Estación Espacial Internacional a atmósfera va a hacer que algunas de sus piezas se suelten y queden como basura espacial.