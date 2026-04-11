Cómo viajar a dos países con un solo pasaje:

Viajar sin gastar de más Foto: Foto generada con IA Canal 26

Viajar al exterior ya no implica elegir un único destino. En los últimos años, una modalidad poco conocida comenzó a ganar protagonismo entre quienes buscan maximizar su presupuesto y sumar experiencias sin pagar de más. Se trata del stopover, una herramienta que algunas aerolíneas ofrecen y que permite conocer dos destinos internacionales pagando un solo pasaje.

Aunque no es una novedad dentro de la industria aérea, su uso sigue siendo bajo en América Latina. Sin embargo, para quienes planifican viajes largos, el stopover se convierte en una oportunidad concreta de transformar una simple conexión en una verdadera estadía turística.

Qué es un stopover y por qué puede cambiar tu forma de viajar

Un stopover es una parada intermedia intencional en una ciudad que no es el destino final del viaje. A diferencia de una escala tradicional, que suele durar pocas horas, esta modalidad permite permanecer más de 24 horas o varios días en la ciudad de conexión.

La clave está en que todo el itinerario se emite dentro del mismo ticket aéreo, por lo que el costo del pasaje no se duplica. El pasajero baja del avión, sale del aeropuerto y disfruta ese lugar como si fuera un destino más dentro del recorrido.

Aeropuertos; pasajeros; viajes al exterior. Foto: Unsplash

Ejemplos concretos de viajes con stopover

El stopover es especialmente común en rutas internacionales con conexión obligatoria. Algunos ejemplos prácticos:

Volar desde Buenos Aires a París con conexión en Madrid y quedarse varios días en España.

Viajar a Roma haciendo una parada extendida en Estambul.

Llegar a Nueva York pasando antes por Panamá o Ciudad de México.

En todos los casos, la diferencia la marca la planificación: la parada deja de ser técnica y se transforma en una experiencia completa.

Beneficios reales para el viajero

El principal atractivo es económico: sumar una ciudad sin pagar otro pasaje internacional. Pero no es el único beneficio.

También permite:

Reducir el agotamiento en vuelos largos.

Evitar conexiones apresuradas.

Conocer ciudades que quizás no estaban en el plan original.

Aprovechar promociones turísticas ofrecidas por algunas aerolíneas.

En muchos casos, el precio final es similar al de un vuelo directo o con escala corta.

Viajar al corazón de la Patagonia en carnaval Foto: Instagram @viajestips

Aerolíneas que ofrecen stopover sin costo adicional

Varias compañías aéreas impulsan programas específicos de stopover desde Argentina y la región. Algunas permiten estadías de hasta una semana o más, dependiendo de la ruta y la tarifa contratada.

Entre las más conocidas se encuentran aerolíneas europeas, de Medio Oriente y de América Central, que buscan atraer pasajeros a sus ciudades base. Algunas incluso suman incentivos extra, como noches de hotel, traslados o descuentos en excursiones.

¿Realmente siempre es gratis?

No necesariamente. Aunque el pasaje no se duplica, pueden aplicarse tasas aeroportuarias adicionales o diferencias mínimas de tarifa. Además, las promociones suelen estar sujetas a disponibilidad y a determinadas clases de pasaje.

Por eso es clave:

Revisar condiciones antes de comprar.

Comparar precios con y sin stopover.

Verificar restricciones de fechas y cambios.

Una buena planificación evita sorpresas.

Documentación y requisitos a tener en cuenta

Antes de confirmar un stopover, es fundamental chequear los requisitos migratorios del país donde se realizará la parada. Algunos destinos exigen visa incluso para estadías cortas.

También hay que considerar:

Pasaporte con vigencia mínima.

Posibles requisitos sanitarios.

Seguro de viaje.

Comprobantes de alojamiento.

Cada país aplica sus propias normas, incluso para visitantes en tránsito prolongado.

Cómo organizar un viaje con stopover paso a paso

Existen dos formas prácticas de hacerlo:

Usar la opción “múltiples destinos” en buscadores de vuelos. Ingresar directamente a los programas de stopover de cada aerolínea.

Además, es recomendable planificar el equipaje pensando en la parada intermedia, especialmente si la valija despachada sigue hasta el destino final.

Cuándo conviene aprovechar esta modalidad

El stopover es ideal para:

Vuelos intercontinentales de más de 10 horas.

Rutas con hubs obligatorios.

Viajes flexibles en fechas.

En estos casos, el valor agregado es claro: dos experiencias, un solo pasaje.

Por qué las aerolíneas impulsan el stopover

Detrás de esta estrategia hay un objetivo comercial y turístico. Las aerolíneas buscan posicionar sus ciudades base como destinos en sí mismos, generando movimiento económico y diferenciándose en un mercado cada vez más competitivo.

Para el pasajero, el beneficio es evidente: viajar más, conocer más y gastar menos.