Cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en China. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó Beijing este viernes, poniendo fin así a una visita de Estado de menos de 48 horas a China, la segunda que realiza al país asiático desde 2017, que calificó como “muy exitosa” e “inolvidable”.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, acudió al aeropuerto para despedir al mandatario estadounidense, quien mantuvo durante su estancia dos reuniones con su homólogo chino, Xi Jinping, centradas en comercio, Taiwán, tecnología e Irán. Trump se despidió de las autoridades chinas y estadounidenses presentes para después subir las escaleras del Air Force One.

Una visita “muy exitosa e inolvidable”

El presidente de EEUU afirmó que su visita de Estado a China fue “muy exitosa” e “inolvidable”, durante una reunión en formato reducido con Xi Jinping en Zhongnanhai, residencia de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, Trump aseguró que ambas partes alcanzaron “una serie de consensos importantes”, lograron “múltiples acuerdos” y resolvieron “no pocos problemas”, algo que consideró beneficioso para los dos países y para el mundo.

El mandatario estadounidense definió a Xi como un “viejo amigo”, dijo que le tiene “mucho respeto” y afirmó que ambos establecieron una “buena relación”.

“Las relaciones entre Estados Unidos y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores”, agregó el líder republicano, quien subrayó que desea mantener una comunicación “sincera y profunda” con Xi y que espera recibirlo en Washington.

El presidente chino, por su parte, calificó la visita de “histórica” y “emblemática” y sostuvo que ambos fijaron una nueva orientación para los lazos bilaterales basada en una “relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y EEUU”.

Según Xi, los dos mandatarios alcanzaron “importantes consensos” sobre el mantenimiento de la estabilidad de los vínculos económicos y comerciales y la gestión “adecuada” de sus respectivas preocupaciones.

Añadió además que ambas partes acordaron reforzar la comunicación y la coordinación sobre asuntos internacionales y regionales, después de que durante la primera reunión de este jueves abordaran cuestiones como Irán, Ucrania, Medio Oriente y la península coreana, según comunicados previos.

La reunión de este viernes se celebró en Zhongnanhai, el complejo político situado junto a la Ciudad Prohibida y sede de parte de la actividad de la cúpula dirigente china, donde Xi recibió a Trump antes de que ambos pasearan por sus jardines.

La agencia estatal indicó que caminaron y conversaron entre árboles antiguos y rosales, en un formato menos rígido que el de la víspera en el Gran Palacio del Pueblo.

Cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en China. Foto: REUTERS

La reunión puso fin a la visita de Estado de Trump a China, la segunda que realiza al país asiático tras la de 2017 durante su primer mandato (2017-2021) y la primera desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El viaje, de menos de 48 horas, estuvo marcado por la tregua comercial pactada el pasado octubre en Busan, las tensiones sobre Taiwán, las conversaciones sobre Irán y el estrecho de Ormuz, y la presencia de grandes empresarios estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple) en el entorno de la cumbre.