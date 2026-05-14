Protestas en Cuba por los apagones. Foto: REUTERS

Los apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana y dos días seguidos en el resto de Cuba provocaron en las últimas horas al menos una decena de pequeñas pero inusuales protestas mientras el Gobierno atribuye exclusivamente la situación al bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Este jueves, el país caribeño marcará un nuevo récord en la profunda crisis energética que sufre desde 2024, cuando el mayor apagón de la jornada desconecte simultáneamente el 70% de la isla en el momento de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por la agencia EFE.

La UNE prevé para el horario pico (la tarde/noche) una capacidad de generación de apenas 976 megavatios (MW) para una demanda de 3.150 MW. Ello significa que el déficit será de 2.174 MW y la afectación estimada alcanzará los 2.204 MW.

A esto se sumó la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una desconexión de parte de la red eléctrica en todo el tercio oriental de la isla, de Ciego de Ávila hasta Guantánamo, que comenzó a restablecerse en horas de la mañana.

Con esta situación se reportaron en redes sociales y medios independientes protestas en barrios de la provincia oriental de Santiago de Cuba como el reparto Portuondo.

Por su parte, en la capital, los ciudadanos salieron a quejarse en casi todos los municipios. Desde la noche del 12 de mayo, tuvieron lugar concentraciones, cacerolazos y quemas de contenedores de basura en La Habana Vieja, Marianao, Guanabacoa, Playa, Luyanó, Boyeros, Cotorro, Cojímar, Diez de Octubre y El Vedado.

De forma inusual, en San Miguel del Padrón tuvo lugar una protesta durante el día -habitualmente son por la noche-, cuando decenas de personas se concentraron frente a la sede del Poder Popular municipal.

Protestas en Cuba por los apagones. Foto: REUTERS

“Están asfixiando a Cuba”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de estar “asfixiando” a la isla y calificó de “genocida” el bloqueo energético de EEUU.

“EL CERCO ENERGÉTICO QUE NIEGAN ESTÁ ASFIXIANDO A CUBA” escribió en mayúsculas en redes sociales el mandatario y reconoció el “dramático agravamiento” de los apagones.

Cabe señalar que Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios para sus necesidades energéticas y sólo produce unos 40.000 en sus pozos. El resto debería importarlo, pero en los que va de 2026 apenas han entrado en el país dos tanqueros con combustible del exterior, al menos de manera oficial.

Con el crudo nacional se alimentan las centrales termoeléctricas, mientras que los motores de generación -la otra pata del SEN- precisan fueloil y diesel, que debe ser importado o refinado a partir de petróleo importado (el nacional es demasiado pesado).

Además de la falta de combustible para esos motores está el problema de la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas. Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el SEN.