Llega a la estación más alta de Sudamérica:

Ferrocarril Central Andino Foto: Ferrocarril Central Andino

El ferrocarril más alto de Sudamérica es una obra maestra del Siglo XIX y se encuentra en Perú, donde miles de turistas lo visitan año a año.

Ferrocarril Central Andino: una joya de la ingeniería que une los Andes

Se trata del Ferrocarril Central Andino, que cuenta con un trayecto de 500 kilómetros que cruza la Cordillera de los Andes hasta la terminal Galera, ubicada a 4.781 metros sobre el nivel del mar.

La maquinaria trepa las montañas apoyada solo en la fricción de sus ruedas. Este hito histórico destaca mundialmente por la audacia técnica necesaria para conquistar las cumbres andinas.

¿Es la ruta más elevada de la región?

Se trata del trayecto ferroviario más alto de Sudamérica y además, se ubica como el segundo circuito más alto del mundo.

Dicha obra civil destaca entre las infraestructuras extremas más impactantes a nivel global gracias a su sofisticada ingeniería y la belleza del entorno andino.

Valores y recorridos que ofrece el Ferrocarril Central Andino del Perú

Los boletos del coche clásico cuestan 400 soles para ciudadanos peruanos y 600 soles para extranjeros.

En cambio, el nivel turístico alcanza los 500 soles y 800 soles, respectivamente, pues brinda “alimentación, bar mirador y espectáculos de danzas típicas”.

Esta travesía de 14 horas requiere una planificación anticipada debido a su limitado calendario anual.