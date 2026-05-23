Alarma en la Casa Blanca tras escucharse disparos: Trump y varios funcionarios se encontraban reunidos. Foto: REUTERS

Diversos periodistas que se encontraban en la zona de la Casa Blanca informaron haber escuchado entre 20 y 30 disparos durante la tarde de este sábado, lo que generó una inmediata reacción de las fuerzas de seguridad en medio de una reunión que se estaba llevando a cabo entre Donald Trump y funcionarios. Ante la situación, el Servicio Secreto de Estados Unidos desplegó un operativo en el área y estableció un cordón de seguridad en el sector destinado a la prensa, donde se encontraban los comunicadores al momento del hecho. Además, se procedió a resguardar a los periodistas presentes mientras se evaluaba el origen de los disparos.

La Casa Blanca fue cerrada por protocolo de seguridad tras los disparos

Como medida preventiva, la Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad, mientras agentes federales comenzaron con las tareas para determinar qué ocurrió y desde dónde provinieron los disparos.

Según los primeros reportes, los sonidos fueron captados en vivo por periodistas que cubrían la actividad en el lugar, lo que reforzó la activación inmediata del protocolo de emergencia. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre el motivo del incidente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Trump se encontraba en el interior de la Casa Blanca

En el momento del hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba dentro de la Casa Blanca junto a altos funcionarios que participaban de una reunión, según indicaron fuentes cercanas a la situación. Las autoridades mantienen un fuerte despliegue de seguridad en la zona mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.