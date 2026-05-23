El presidente de Bolivia Rodrigo Paz rompió el silencio en medio de la crisis: “Evo Morales quiere volver al poder”
El jefe de Estado boliviano habló en medio de una feroz ola de protestas, cortes de rutas y enfrentamientos civiles que amenazan la estabilidad del país vecino: defendió el rumbo de su administración, vinculó los faltantes de combustible y divisas a dos décadas de desajustes estructurales y acusó a los sectores de la oposición radicalizada de bloquear cualquier canal de entendimiento.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, rompió el silencio este sábado 23 de mayo en un contexto marcado por el complejo escenario político y social que atraviesa su país en una entrevista concedida a TN. El jefe de Estado defendió los lineamientos de su plan de contingencia, argumentó que la actual crisis institucional y financiera “no empezó ahora” y señaló que arrastra serias deficiencias estructurales desde hace por lo menos dos décadas.
“Gay grupos que no quieren dialogar”, sostuvo Paz en un marco donde su gobierno intenta a contrarreloj “ordenar el país” bajo un clima de extrema beligerancia callejera. El mandatario boliviano centró gran parte de su diagnóstico en las dificultades fiscales y comerciales que asfixian la economía diaria de la población y de manera contundente, afirmó: “Estamos en crisis hace 20 años”.
Durante el desarrollo de la entrevista, Paz responsabilizó de manera directa a las gestiones anteriores por el severo faltante de dólares en el mercado financiero, la escasez crítica de combustibles y el desplome generalizado en los niveles de producción del sector energético. “Evo Morales quiere volver al poder a cualquier costo”, lanzó el actual presidente de Bolivia, mientras los piquetes y las barricadas de sus simpatizantes agudizan los problemas crónicos de desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en los populosos centros urbanos de La Paz y El Alto.