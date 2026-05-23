Rodrigo Paz Pereira. Foto: REUTERS

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, rompió el silencio este sábado 23 de mayo en un contexto marcado por el complejo escenario político y social que atraviesa su país en una entrevista concedida a TN. El jefe de Estado defendió los lineamientos de su plan de contingencia, argumentó que la actual crisis institucional y financiera “no empezó ahora” y señaló que arrastra serias deficiencias estructurales desde hace por lo menos dos décadas.

“Gay grupos que no quieren dialogar”, sostuvo Paz en un marco donde su gobierno intenta a contrarreloj “ordenar el país” bajo un clima de extrema beligerancia callejera. El mandatario boliviano centró gran parte de su diagnóstico en las dificultades fiscales y comerciales que asfixian la economía diaria de la población y de manera contundente, afirmó: “Estamos en crisis hace 20 años”.

Durante el desarrollo de la entrevista, Paz responsabilizó de manera directa a las gestiones anteriores por el severo faltante de dólares en el mercado financiero, la escasez crítica de combustibles y el desplome generalizado en los niveles de producción del sector energético. “Evo Morales quiere volver al poder a cualquier costo”, lanzó el actual presidente de Bolivia, mientras los piquetes y las barricadas de sus simpatizantes agudizan los problemas crónicos de desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en los populosos centros urbanos de La Paz y El Alto.