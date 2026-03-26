Arquitectura francesa en Buenos Aires Foto: Instagram @vivir.buenosaires

En pleno corazón de Buenos Aires existe una joya arquitectónica que sorprende incluso a los porteños más atentos. Detrás de una fachada de inspiración francesa, con molduras centenarias, escaleras monumentales y una cúpula elegante, se esconde un verdadero pedazo de Corea del Sur. Se trata del Palacio Bencich, actual sede del Centro Cultural Coreano, un espacio que fusiona dos mundos y que puede visitarse gratis durante la semana.

Este edificio histórico, ubicado a metros de Plaza San Martín, se convirtió en uno de esos secretos bien guardados de la ciudad que hoy gana protagonismo en Google Discover por su historia, su arquitectura y su propuesta cultural abierta a todo público.

Una joya para recorrer Foto: Instagram @vivir.buenosaires

La historia del Palacio Bencich: de residencia aristocrática a Centro Cultural Coreano

El Palacio Bencich fue construido en 1914 por los arquitectos Eduardo M. Lanús y Pablo Hary, referentes de la arquitectura porteña de comienzos del siglo XX. En sus orígenes funcionó como residencia privada de la familia Hunter, una de las más acaudaladas de la época, y posteriormente fue adquirido por los hermanos Bencich, reconocidos desarrolladores inmobiliarios que dejaron su huella en varios edificios emblemáticos de Buenos Aires.

El diseño del palacio responde claramente a la influencia de la arquitectura Beaux-Arts francesa, un estilo que dominó la ciudad durante ese período y que se refleja en sus columnas, techos ornamentados, vitrales y grandes salones. Durante décadas, el edificio tuvo distintos usos, incluso como salón de eventos, hasta que en 2018 fue adquirido por la República de Corea para convertirse en la sede oficial del Centro Cultural Coreano en Argentina.

La reconversión del palacio respetó su valor patrimonial, pero incorporó elementos del diseño tradicional coreano. Hoy, los ambientes clásicos conviven con exposiciones de hanbok (traje tradicional), referencias a la arquitectura hanok, mobiliario asiático y arte contemporáneo coreano, creando una experiencia única de diálogo cultural.

¿Dónde queda el Palacio Coreano en Buenos Aires?

El Palacio Bencich se encuentra en Maipú 912, en el barrio de Retiro, una zona céntrica y de fácil acceso tanto en transporte público como caminando desde el Microcentro. A pesar de estar rodeado de edificios modernos y oficinas, su fachada señorial pasa fácilmente desapercibida para quienes no saben qué tesoro guarda en su interior.

Desde el exterior, lo primero que llama la atención es la bandera de Corea del Sur ondeando en el frente, un adelanto de la fusión cultural que espera al cruzar sus puertas. Por dentro, el palacio cuenta con más de 2.000 metros cuadrados dedicados a salas permanentes, exposiciones temporales, biblioteca, aulas y espacios para conferencias y eventos culturales.

Días y horarios para visitar el palacio de forma gratuita

Una de las grandes ventajas de este lugar es que la entrada es libre y gratuita. El Centro Cultural Coreano puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, sin necesidad de pagar entrada.

Palacio coreano Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Además, el centro organiza visitas guiadas gratuitas, ideales para conocer en profundidad la historia del palacio y su transformación cultural. Estas visitas suelen realizarse varias veces al mes y requieren inscripción previa, ya que los cupos son limitados. Las fechas se anuncian al comienzo de cada mes en los canales oficiales del Centro Cultural Coreano.

Durante el recorrido, se pueden visitar los antiguos salones, conocer detalles arquitectónicos originales y descubrir cómo la cultura coreana se integró en cada espacio. También es posible participar en actividades culturales como muestras de arte, ciclos de cine, talleres de gastronomía, clases de idioma y eventos vinculados al fenómeno del Hallyu o “ola coreana”.

Para quienes buscan planes originales en Buenos Aires, el Palacio Bencich es una visita imperdible: historia, arquitectura francesa, cultura coreana y entrada gratis, todo en un solo lugar.