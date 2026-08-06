Exclusivo Canal26.com | Adreína Baduel cuenta la historia de su padre Raúl Baduel: de mano derecha de Chávez a preso político en el Helicoide

🚨 EXCLUSIVO | La dramática historia de Raún Baduel, preso político del chavismo venezolano

Andreína Baduel es una de las hijas del fallecido exministro venezolano Raúl Isaías Baduel, una de las figuras militares más influyentes de la Venezuela de Hugo Chávez. En abril de 2002 lideró la operación que permitió restituir al entonces presidente en el poder tras el fallido golpe de Estado. Posteriormente fue comandante general del Ejército Bolivariano entre enero de 2004 y julio de 2006, y ministro de la Defensa desde julio de 2006 hasta julio de 2007.

Sin embargo, su relación con Chávez se deterioró rápidamente después de abandonar el Ministerio de Defensa. En noviembre de 2007 se pronunció públicamente contra la reforma constitucional impulsada por el mandatario, al considerar que representaba un riesgo para la democracia y el orden constitucional. Su postura marcó un quiebre definitivo con el gobierno, que pasó a considerarlo un opositor.

Raúl Baduel, militar venezolano, EFE

En 2009 fue detenido por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y posteriormente condenado a casi ocho años de prisión por los delitos de corrupción y abuso de poder durante su gestión como ministro. Baduel siempre rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso judicial fue una represalia política por su enfrentamiento con el chavismo.

Tras cumplir la mayor parte de su condena, el 12 de agosto de 2015 obtuvo la libertad condicional. No obstante, en 2017 fue arrestado nuevamente por presuntas violaciones a las condiciones de esa medida y más tarde enfrentó nuevos cargos por supuesta traición a la patria y conspiración.

Permaneció detenido hasta su muerte, ocurrida en 2021 bajo custodia del Estado venezolano en El Helicoide, convirtiéndose en el undécimo preso político fallecido mientras permanecía encarcelado desde 2015.