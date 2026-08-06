Un senador de La Libertad Avanza reconoció errores en el manejo del capítulo de la Ley de Tierras: “No fuimos inteligentes”

Patricia Bullrich y Luis Juez. Foto: NA

Antes del debate por la Ley de Propiedad Privada, en la que ya no figura el capítulo de entranjerización de tierras, Luis Juez, senador de La Libertad Avanza, reconoció errores en el manejo del cuestionado ítem.

“Lo defendimos mal”, aseguró el legislador nacional por Córdoba.

En otro tramo de la nota, Juez asumió que al bloque liderado por Patricia Bullrich le “faltó inteligencia y picardía” para defender el proyecto.

Luis Juez reconoció errores en el manejo del capítulo de la Ley de Tierras. Video: Gentileza Radio Rivadavia.

El cordobés dijo que excluyeron el capítulo 3 de la iniciativa, que establecía cambios en las condiciones de venta de tierras a extranjeros, porque perdieron “el debate”: “Los campeones del relato instalaron un título horrible en un momento complejo, y se perdió la perspectiva de lo que estábamos discutiendo. Creo que lo defendimos mal, creo que nos faltó inteligencia y picardía”.

En la previa de la sesión, Juez se refirió a la consigna “la Patria no se vende”, que “nos termina acorralando a todos y poniéndonos en un lugar incómodo”. “Se ha cambiado la forma de comunicar: hoy una mentira bien comunicada por las redes sociales tiene un efecto catástrofe”, aseguró.

“Te instalan un título, no lo defendes con inteligencia, subestimas las condiciones, y encima en medio del Mundial que nos agarra este ataque de nacionalismo absoluto, en un país que abona teorías conspirativas de manera permanente”, enumeró sobre el contexto que generó una presión social absoluta contra esa iniciativa.

Senador de La Libertad Avanza. Foto: Captura de pantalla Senado

En diálogo con radio Rivadavia, el legislador remarcó que “en la política hay cosas que se pueden y cosas que no; hay que establecer un nivel de prioridades”. “Necesitamos mantener la relación con los aliados”, reconoció y dijo que no se los puede “llevarlos a patadones en el traste, porque así ni van a entrar al patrullero”.

Por otro lado, consultado sobre la postura de Victoria Villarruel, Juez expresó: “No entiendo la postura que adopta la vicepresidenta de la Nación”.

“Hay un problema que en Argentina parece que es crónico, que los vicepresidentes se creen más que el presidente. Y a las instituciones no les hace para nada bien”, cerró.