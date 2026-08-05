El Gobierno negocia con China la renovación del swap por 130.000 millones de yuanes hasta 2029

El Gobierno negocia con China la renovación del swap por US$20.000 millones hasta 2029 Foto: Getty Images/iStockphoto

El Gobierno argentino busca continuar en las negociaciones con China para renovar por otros tres años el acuerdo de swap de monedas entre el Banco Central y el Banco Popular de China. Por parte del Ejecutivo quieren mantener las condiciones financieras vigentes para extender la línea hasta agosto de 2029.

Desde Nación no confirman ni descartan que una delegación del Banco Central Chino viaje esta semana a Buenos Aires para fijar el entendimiento. “Se están haciendo las gestiones correspondientes para la renovación del swap”, afirmaron distintas fuentes oficiales a TN.

Javier Milei y el presidente de China, Xi Jinping. Foto: NA/Xinhua

¿Qué comprende el acuerdo por el swap con China?

El acuerdo que encuadra el swap con China comprende una línea total de 130.000 millones de yuanes, que equivale a cerca de US$20.000 millones. Por su parte, ni la Casa Rosada ni el Ministerio de Economía piensan intervenir en la negociación entre el BCRA y el Banco Popular de China.

Desde el Ejecutivo destacan que esta renovación puede darse sin la necesidad de una visita presencial de autoridades chinas, con tan solo el intercambio de documentación y la firma de forma virtual.

El avance del yuan por sobre el dólar. Foto: Universidad de Navarra.

Argentina tiene como objetivo principal extender el acuerdo “en los mismos términos” que el vigente para mantener su duración por tres años, el monto global disponible y las condiciones financieras aplicables a los tramos que serán eventualmente activados. En cuanto a la tasa, el Gobierno no informa su nivel exacto ya que es parte de las cláusulas reservadas del contrato bilateral.

¿Qué dijo el presidente del Banco Central?

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó en conferencia de prensa: “Estamos hablando con ellos igual que todas las últimas veces para extenderlo”. De este modo, remarcó que el swap es una herramienta estable y “cuasipermanente” dentro del esquema de reservas del Banco Central y terminó así con especulaciones sobre un posible corte en el vínculo financiero con Beijing luego del acuerdo de estabilización cambiaria que la Argentina firmó con el Tesoro de Estados Unidos en 2025.

Bausili avanzó en las gestiones durante junio, cuando viajó a Shanghái para participar de un simposio organizado por el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Popular de China. En ese marco, se reunió con el gobernador del banco central chino, Pan Gongsheng, con quien analizó los mecanismos de cooperación entre ambas instituciones y el escenario financiero internacional.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. Foto: Reuters remarcó que el swap es una herramienta estable y “cuasipermanente” dentro del esquema de reservas del Banco Central

¿Cómo se encuentra la negociación con China?

La negociación en curso se enmarca en el acuerdo macro y contempla un monto superior al tramo que la Argentina había activado durante la administración anterior. En ese período, el Gobierno recurrió a alrededor de US$5000 millones en yuanes para financiar importaciones y cumplir con compromisos internacionales ante la escasez de reservas de libre disponibilidad.

El BCRA redujo de manera gradual el monto utilizado durante 2025 y los primeros meses de 2026. El saldo pasó de CNY 21.000 millones (unos US$3100 millones) al cierre de 2024 a CNY 7000 millones (alrededor de US$1000 millones) en diciembre de 2025. Al 14 de enero, el remanente se ubicaba en torno a los US$675 millones, con vencimientos escalonados previstos para el transcurso de este año.

La finalización de ese tramo no supone la eliminación de la totalidad de la línea. El convenio opera como un mecanismo de disponibilidad contingente: mientras los recursos no sean utilizados, el registro contable entre ambos bancos centrales no devenga intereses. El costo se genera cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilita el uso de yuanes y los destina a operaciones previamente autorizadas.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El instrumento puede utilizarse a través de dos modalidades. Los fondos que permanecen dentro del sistema financiero de China, en la variante conocida como onshore, suelen implicar un costo menor. En cambio, el segmento offshore brinda una mayor flexibilidad, ya que permite convertir los yuanes y emplearlos en operaciones internacionales.

En este sentido, la renovación contaría con cerca de US$19.000 millones dentro de las reservas brutas del Banco Central con efecto en el respaldo contable de la entidad monetaria para que conserve una fuente adicional de liquidez frente a dificultades comerciales o financieras.

En cuanto a la materia geopolítica, el Gobierno busca mantener su alilneación estratégica con Estados Unidos sin terminar con el vínculo comercial y financiero con China. Desde Washington aclararon en 2025 que su asistencia económica a la Argentina no estaba condicionada a cancelar el swap, aunque mantuvo cuestionamientos sobre la presencia china en áreas consideradas sensibles.

En la Casa Rosada consideran que ese debate no obstaculizará la renovación del acuerdo. La definición formal podría concretarse cerca de la fecha de vencimiento e incluso darse a conocer una vez concluido el intercambio entre ambos bancos centrales. Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que las negociaciones continúan, aunque mantiene en reserva el cronograma de encuentros y la modalidad prevista para la firma del entendimiento.