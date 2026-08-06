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Ley de Inviolabilidad Privada: la oposición advirtió que el Gobierno no tiene la última versión del texto y pidió que vuelva a comisión

Juliana Di Tullio, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, cuestionó los cambios de último momento introducidos por el oficialismo sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, advirtió que la bancada oficialista no cuenta con la redacción definitiva que llegará al recinto y reclamó suspender el tratamiento.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas
Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas Foto: Noticias Argentinas
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Juliana Di Tullio cuestionó con dureza el procedimiento aplicado por el oficialismo en torno al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Senadores reclamó formalmente que la iniciativa regrese al trabajo en comisiones tras las constantes modificaciones introducidas en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, la senadora opositora advirtió sobre las irregularidades en el tramo previo al debate en el recinto y señaló que a escasas horas del reinicio de la sesión programada para esta tarde, “el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto”. Ante ese escenario de incertidumbre sobre el texto definitivo, consideró que “esta discusión tiene que volver a comisión”.

La referente del bloque apuntó contra la sobremarcha de negociaciones y las modificaciones de último momento aplicadas sobre el articulado original. “Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado”, lanzó Di Tullio.

El reclamo de Unión por la Patria para frenar la discusión y enviar la iniciativa nuevamente a las comisiones se suma a las tensiones políticas acumuladas en la Cámara Alta, donde la falta de acuerdos de fondo forzó al oficialismo a revisar el contenido del proyecto a minutos de retomar el cuarto intermedio en el recinto.

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En un giro político de último momento dentro del Congreso, el capítulo de extranjerización de tierras perteneciente a la Ley de Inviolabilidad Privada quedó sin efecto antes de llegar a la Cámara de Senadores. Tras una seguidilla de reuniones en el Palacio Legislativo y ante la falta de los votos necesarios para su aprobación, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, acordó con los sectores dialoguistas retirar de la propuesta el capítulo dedicado a la desregulación y flexibilización en la compra de suelo rural a capitales extranjeros.

La decisión se precipitó durante la tarde de este miércoles 5 de agosto luego de que el conteo de bancas confirmara un escenario adverso para el Gobierno nacional. El rechazo de mandatarios provinciales aliados, sumado al malestar expuesto por legisladores provinciales respecto a la extranjerización del territorio, terminó por inclinar la balanza hacia la negativa y forzó la marcha atrás del oficialismo sobre uno de los ejes centrales del proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sesión en la Cámara de Senadores
Sesión en la Cámara de Senadores Foto: Noticias Argentinas

El punto de inflexión que terminó con el adiós definitivo del capítulo de extranjerización de tierras se dio durante las primeras horas del día, cuando llegaron al Congreso pronunciamientos de gobernadores de provincias aliadas manifestándose en contra de habilitar la venta irrestricta de tierras. Frente a la pérdida inminente de apoyos clave para la votación, los bloques opositores y dialoguistas presionaron para remover el articulado o enviar nuevamente el texto a comisión.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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