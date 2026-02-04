El Helicoide, el centro de detención más importante de Caracas. Foto: REUTERS

Venezuela transita horas decisivas en cuanto a su futuro político, social y económico, a un mes de la captura de su expresidente, Nicolás Maduro, por parte de las Fuerzas Delta de los Estados Unidos y de la Administración de Donald Trump.

En ese contexto, uno de los anuncios más resonantes de las últimas horas fue el de su presidenta interina, Delcy Rodríguez, que se refirió a una amnistía general en Venezuela y el cierre de la cárcel El Helicoide, conocida como la de mayores torturas y la más peligrosa del país, destino de muchos presos políticos en los últimos años.

Por supuesto, estos anuncios generan dudas tanto al interior como por fuera de Venezuela, si es que efectivamente se harán cumplir por parte del régimen chavista que, pese al apartamiento de Maduro, sigue en el poder. Lo que está en juego en Caracas por estas horas es si habrá o no un verdadero cambio simbólico en sus políticas, muchas de ellas, controladas por Washington.

El cierre de El Helicoide fue recibido “con optimismo, pero con cautela”

Ante la cantidad de sucesos que acaecieron en los últimos años en la Venezuela de Maduro, gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, salieron a advertir que la noticia del cierre de El Helicoide es recibida “con optimismo, pero con cautela”, un claro mensaje sobre que no siempre las noticias del régimen chavista significan un cambio real en la política.

Particularmente, El Helicoide es un edificio que fue concebido en los años ‘50 como un ambicioso centro comercial, pero que acabó siendo la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Vista panorámica de la cárcel El Helicoide en Caracas. Foto: REUTERS

Durante décadas, organismos internacionales y de derechos humanos han denunciado las torturas y malos tratos en él, así como también las detenciones arbitrarias de personas.

La duda estriba en entender si con el cierre de El Helicoide se termina también la estructura represiva del estado venezolano. Muchos analistas políticos sostienen que solo podría leerse como un gesto político hacia el exterior, sin un cambio sustancial del régimen puertas adentro.

El otro punto central de los anuncios de Delcy Rodríguez pasa por la amnistía general para presos políticos detenidos desde 1999 en adelante (momento en el que comenzó el chavismo en Venezuela).

Expectativa por el anuncio de la amnistía a presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

Por supuesto, en este punto se analizan las libertades políticas y sociales de los liberados, si es que se podrán manifestar públicamente o no, si es que pesará algún tipo de control sobre ellos en los tiempos futuros. En definitiva, que los presos políticos liberados tengan garantías reales y que se sostengan en un cambio político profundo que estaría solicitando parte de la población en Venezuela.