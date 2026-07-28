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Emoción pura: así está hoy Bailey, el perro que rescataron tras pasar 29 días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela

El French poodle de dos años sobrevivió casi un mes atrapado después de los terremotos en Venezuela y protagonizó un conmovedor reencuentro con su familia, que se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Bailey, el perrito que sobrevivió 29 días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela.
Bailey, el perrito que sobrevivió 29 días bajo los escombros por los terremotos en Venezuela. Foto: Web.
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En medio de la devastación provocada por los terremotos en Venezuela del 24 de junio, una historia de supervivencia logró conmover a miles de personas. Bailey, un perro de raza French poodle de apenas dos años, fue encontrado con vida luego de permanecer 29 días atrapado bajo los escombros, un hecho que sorprendió incluso a los equipos de rescate que trabajaban en la zona.

El hallazgo se produjo el pasado 23 de julio, cuando rescatistas y vecinos continuaban removiendo estructuras colapsadas en busca de sobrevivientes. Contra todo pronóstico, Bailey logró resistir casi un mes aislado, convirtiéndose rápidamente en un símbolo de esperanza para una comunidad profundamente afectada por el desastre.

El emocionante reencuentro de Bailey con su familia

La historia tomó un giro aún más emotivo cuando Victoria, una niña de 11 años, llegó junto a su padre, Jairo, para conocer el estado de una familiar afectada por el terremoto. En el lugar escucharon que los rescatistas intentaban salvar a un perro blanco que seguía con vida bajo los escombros.

Al enterarse de ese detalle, Victoria sospechó que podía tratarse de Bailey. Sin dudarlo, descendió del vehículo y corrió hasta el sitio del operativo.

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Cuando finalmente logró verlo, confirmó que era su mascota. Sin embargo, el prolongado tiempo que pasó atrapado había dejado al animal completamente desorientado, por lo que inicialmente no respondió al escuchar la voz de su dueña.

Cómo evoluciona la recuperación del perro

Tras ser liberado, Bailey fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria para recibir atención especializada. Según explicó Jairo, una veterinaria decidió asumir personalmente el tratamiento y puso a disposición su centro médico para garantizar la recuperación del animal.

La profesional destacó que rescates como este representan un momento de esperanza en medio del dolor que dejan los terremotos y ayudan a fortalecer el ánimo de quienes participan en las tareas de emergencia.

Actualmente, Bailey permanece bajo observación médica mientras continúa recuperándose de las secuelas físicas provocadas por los casi 30 días que permaneció atrapado.

El perro llegó a la familia cuando apenas tenía un mes de vida. Victoria recordó que siempre había soñado con tener una mascota y que ese deseo pudo hacerse realidad gracias a una tía que criaba perros.

Con el paso de los años, Bailey desarrolló un vínculo muy especial con la madre de la niña, quien era la encargada de cuidarlo diariamente. Para Victoria, el French poodle nunca fue solo una mascota: siempre lo consideró un integrante más de la familia, un “hermano” cuya inesperada supervivencia hoy representa una luz de esperanza en medio de la tragedia.

TerremotoVenezuelaPerros
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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