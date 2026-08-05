PAMI: uno por uno, todos los trámites digitales que permiten hacer gestiones y consultar recetas sin salir de casa

El sistema de autogestión online de PAMI permite realizar trámites desde casa. Foto: PAMI

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece herramientas integradas en su plataforma web oficial para permitir la realización de gestiones administrativas de manera remota desde los hogares. Así, los usuarios pueden evitar concurrir presencialmente a las sedes físicas de la obra social y realizar sus trámites específicos sin moverse de su casa.

El sistema de autogestión online cuenta con un buscador unificado que permite a cada afiliado encontrar el trámite administrativo que necesita y consultar los pasos para realizarlo. Además, las autoridades informaron que los usuarios pueden verificar el estado de sus expedientes ingresando el número de trámite asignado, lo que les permite acceder a una actualización del estado de la gestión en tiempo real.

Mi PAMI permite ver la actualización del estado de sus expedientes en tiempo real. Foto: pami

¿Cómo funciona PAMI Digital?

La aplicación móvil de PAMI permite visualizar las funciones de consulta médica y la visualización de la documentación obligatoria que producen los profesionales del sector. Esta herramienta habilita a los usuarios revisar sus recetas allí cargadas, las órdenes médicas vigentes para las distintas prestaciones y los números de teléfono en caso de emergencias.

La aplicación para celulares también incorpora un sistema de turnos que permite reservar citas para la atención presencial en las delegaciones del organismo. A su vez, quienes utilizan la plataforma pueden consultar la cartilla médica para conocer los centros de salud y profesionales habilitados dentro de su cobertura.

Quienes utilizan la plataforma de Mi PAMI pueden consultar la cartilla médica para conocer los centros de salud y profesionales habilitados dentro de su cobertura. Foto: PAMI

La cartilla médica digital ofrece distintas opciones de búsqueda para encontrar prestadores según la especialidad, el nombre del profesional, el centro de salud o la ubicación más cercana al domicilio del afiliado. El sistema reúne en una única base de datos a médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes e instituciones oftalmológicas que forman parte de la red de atención.

Por otra parte, la credencial de los afiliados se emite únicamente en formato digital y puede consultarse de manera directa desde la aplicación del organismo. En caso de necesitar una versión impresa, el sitio web permite generar y descargar una credencial provisoria para imprimir en papel.

Registro en Mi PAMI

El registro se hace una sola vez y después ya ingresás con tu CUIL + contraseña. Para crear la cuenta, PAMI indica que vas a necesitar cargar:

DNI

Número de trámite del DNI (son 11 dígitos del DNI tarjeta)

Sexo tal como figura en tu documento

CUIL

Tip práctico: si venías usando una versión anterior, PAMI aclara que puede ser necesario registrarse nuevamente porque los usuarios previos no siempre son válidos en la nueva plataforma.

El registro en Mi PAMI se hace una sola vez y después ya ingresás con tu CUIL + contraseña. Foto: PAMI

Todo lo que podés gestionar desde Mi PAMI

Dentro de la plataforma vas a encontrar accesos directos a funciones clave. Entre las más usadas están:

1) Credencial PAMI digital (sin imprimir)

Podés ver tu credencial digital desde Mi PAMI. Además, PAMI remarca algo fundamental: la credencial digital no es requisito para recibir atención, retirar medicamentos o acceder a prestaciones; si no tenés la app, podés usar otras credenciales vigentes.

2) Recetas electrónicas

Mi PAMI permite consultar recetas electrónicas asociadas a tu cuenta.

3) Órdenes médicas

También podés revisar órdenes médicas indicadas por profesionales.

4) Cartilla médica

La plataforma incluye acceso a cartilla médica, para buscar prestadores y centros habilitados.

5) Médico/a de cabecera

Podés ver la información vinculada a tu médico de cabecera registrado.

Podés ver tu credencial digital desde Mi PAMI. Foto: Clarín

6) Turnos para agencia

Si necesitás un trámite presencial, Mi PAMI permite solicitar turnos en agencias.

7) Trámites web y gestiones administrativas

La plataforma integra trámites web para reducir la necesidad de ir en persona.

8) Emergencias a mano

Incluye un apartado de emergencias con información útil para situaciones urgentes.