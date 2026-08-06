Trump negó una crisis por falta de municiones tras la guerra con Irán y defendió el arsenal de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que exista una crisis por la falta de municiones tras la reciente guerra con Irán y desestimó las versiones periodísticas que aseguran que la Casa Blanca enfrenta dificultades para reabastecer sus arsenales militares. A través de un mensaje publicado en Truth Social este jueves 6 de agosto, el mandatario sostuvo que el país dispone de “enormes cantidades de municiones” y aseguró que la producción de armamento se encuentra en plena expansión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

Las declaraciones de Trump llegaron luego de que The Washington Post publicara un informe en el que, citando a funcionarios presentes en una reunión realizada el viernes pasado, afirmaba que el presidente había manifestado su frustración por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de misiles y otros sistemas de precisión utilizados durante la campaña militar contra Irán.

Trump rechazó las versiones sobre una escasez de armamento

En su publicación, el mandatario fue categórico al negar los rumores: “EE. UU. posee enormes cantidades de municiones, especialmente de ciertos tipos. Además, grandes cantidades se están fabricando y enviando a Estados Unidos según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo la mayor cantidad de plantas y fábricas en la historia de nuestro país”.

Trump también apuntó contra quienes habrían filtrado información de reuniones internas del Gobierno y pidió sanciones severas. “Se está buscando a los responsables de filtrar estas declaraciones traidoras. ¡Se solicitarán largas penas de prisión!”, expresó.

El supuesto cruce de Trump con Pete Hegseth

Según la información publicada por el diario estadounidense, el episodio habría ocurrido durante una reunión de gabinete, donde Trump cuestionó a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, por entender que el problema del abastecimiento de municiones ya había sido solucionado.

De acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, la escasez de misiles guiados de largo alcance y de interceptores para sistemas de defensa aérea habría sido uno de los factores que llevó al presidente a desistir de autorizar nuevos ataques de gran escala contra Irán en los últimos días del conflicto. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó previamente que ese intercambio se hubiera producido y rechazó la versión publicada por el medio.

El Pentágono acelera la producción de misiles

Mientras continúa la polémica, el Pentágono trabaja junto a los principales fabricantes de defensa para incrementar la producción de armamento de precisión. Empresas como Lockheed Martin y RTX (antes Raytheon) aceleraron los planes para fabricar más misiles Patriot, THAAD, Tomahawk y otros sistemas estratégicos utilizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El Pentágono advierte por la falta de armamento en EE.UU. Foto: Reuters/Joshua Roberts.

No obstante, funcionarios y especialistas en defensa advierten que la ampliación de la capacidad industrial demandará varios meses e incluso años antes de traducirse en un aumento significativo de las reservas militares.

En paralelo, el Departamento de Defensa solicitó al Congreso al menos 67.000 millones de dólares adicionales para reponer los arsenales y fortalecer la producción de armamento. Las autoridades militares también advirtieron que el desgaste generado por la guerra con Irán podría afectar la capacidad de respuesta de Estados Unidos frente a otros desafíos estratégicos, especialmente ante escenarios vinculados con China y Rusia.